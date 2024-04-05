哈岡168超市 開設特賣區 多種商品買一送一

168超市旗下哈岡（Hacienda Heights）分店，已開設BOGO(Buy One Get One)特賣區，及「買一送一」特賣區試點。(圖片提供／168超市)

168超市宣布，為更好地服務所在社區及廣大顧客，其旗下哈岡（Hacienda Heights）分店，已正式開設BOGO(Buy One Get One)特賣區，及「買一送一」特賣區試點。自該活動施行後，每周會有數十種商品，以相當於半價的空前優惠與顧客見面。

從2006年創立至今，168超市一直用心為此間民眾、提供各式各樣來自亞洲的新鮮食材和雜貨品類，致力用便宜合理的價格，爲消費者提供更多樣化的亞洲商品，以滿足民眾日常需求。如今，168超市又為周邊社區消費者獻上一份誠意滿滿、力度空前的促銷活動。

這項促銷活動，即買一送一特賣區每周將更新多種日常雜貨，涵蓋零食、飲料、冷凍食品、米麵糧油等日常必需品，盡全力貼合消費者喜好和需求，讓顧客們用超高性價比買到心儀的產品，經濟又實惠，省心又省力。

此次特賣活動力度超前，預計將吸引衆多消費者前往選購。特賣區商品數量有限，售完為止。詳情可諮詢店内服務臺。

此次開設BOGO特賣區，為民眾帶來更好購物體驗，這也標誌著168超市邁入新的銷售戰略階段。

168超市哈岡分店提供超過2萬多種商品，其中很多來自亞洲的食品，除了來自兩岸三地華人 喜歡的食品外，還有從韓國、日本、越南 等地進口的水果、零食、和小吃等，而這些多元化的亞洲食品，不少種類在一些傳統超市中幾乎是很難找到的。

168 超巿地址在17120 Colima Road, Hacienda Hts. CA。