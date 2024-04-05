大莊家賭場度假村 兄弟幫演唱會門票開售

大莊家賭場度假村「兄弟幫演唱會」門票開售。(圖片提供／大莊家賭場度假村)

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 隆重舉辦「兄弟幫」演唱會，由(圖左起) 林曉峰、梁漢文、吳卓羲、謝天華组成的「兄弟幫」，將於5月25日 (星期六) 晚上八點在「大莊家」會展中心帶來又講又唱；細説當年情及大小樂趣的歡唱會。

梁漢文、吳卓羲、林曉峰、謝天華，橫跨歌、影、視三大領域，陪伴着八、九零後一代成長，他們代表了香港 娛樂圈的黃金歲月，很多人看著他們的作品長大，更添份感情。外號「梁炳」的梁漢文，以一首「七友」成名；吳卓羲以衝動火爆的刑警角色和衝上雲霄的帥機長深入人心；超級無敵獎門人的「獎老」林曉峰帶給萬家無數歡笑；而亦正亦邪的Laughing哥謝天華，更是家喻戶曉。

他們四人早前在馬來西亞舉行演唱會，以跳唱「大灣耶」方式為演唱會揭開序幕，全場氣氛High爆，隨後唱出多首經典歌曲，為樂迷們帶來無限回憶。他們個唱代表作品包括有：梁漢文的「七友」、吳卓羲的「有時」、謝天華的「獨行」，以及林曉峰選唱「歲月如歌」，在合唱環節裡，梁漢文和林曉峰合唱「她來聽我的演唱會」，謝天華和吳卓羲合唱張國榮的經典金曲「當年情」等。

除了唱歌部份外， 亦將重現綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」和「大灣仔的夜」中的經典橋段大放笑彈，還會邀請觀眾上台玩遊戲，做近距離互動。

「兄弟幫演唱會」將在大莊家賭場度假村、擁有現代新科技設備的大莊家會展中心 ( Pechanga Summit ) 舉行，票價分為 98元、128元、168元、228元、 288元。購票熱線: (626) 632-1994，查詢有關詳情可去電（888) 810-8871或上網至www.Pechanga.com查看。

大莊家賭場度假村地址在 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，即位於每年平均276天晴天的特曼庫拉，距離15號州際公路約兩分鐘車程，距離洛杉磯 ，聖地亞哥，和安大略國際機場約一個半小時。

自2002年起大莊家一直被AAA評為四鑽級酒店，無論是日間玩樂還是豪華住宿，大莊家賭場度假村總會帶給顧客悠閒度假環境，它擁有超過5500多部角子老虎機，賭桌娛樂，1100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，煥發身心的水療護理，以及世界錦標賽級的高爾夫球場。