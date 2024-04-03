Michelle蘇協助解決 商業貸款高利息煩惱

貸款 經紀 Michelle蘇擁有20多年貸款經驗，精通商業及住宅貸款，現為貸款即將到期的商業地產業主，協助解決高利息貸款煩惱。

General Mortgage Capital Corporation是全國領先的商業房地產 貸款機構，與華爾街 銀行，政府基金，人壽保險公司，SBA 銀 行，信用工會 (credit union) 等700多家貸款機構合作。 Michelle蘇是該公司的Senior mortgage broker 。

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Michelle蘇精通辦公樓，商場，公寓，旅館，倉庫，貸款金額可以從100萬元到5000萬元，共可提供數千種貸款項目，全美50州都可以。

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