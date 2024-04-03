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Michelle蘇協助解決 商業貸款高利息煩惱

【洛杉磯訊】

貸款經紀 Michelle蘇擁有20多年貸款經驗，精通商業及住宅貸款，現為貸款即將到期的商業地產業主，協助解決高利息貸款煩惱。

General Mortgage Capital Corporation是全國領先的商業房地產貸款機構，與華爾街銀行，政府基金，人壽保險公司，SBA 銀 行，信用工會 (credit union) 等700多家貸款機構合作。 Michelle蘇是該公司的Senior mortgage broker 。

該機構使用現代化、最先進的技術來提高工作效率，這將為客戶節省大量的搜索時間，其商業技術平台，非常的獨特，當你花10-15分鐘時間與其通電話時，就好像你同時與所有700多家貸方交談一樣，其機構能快速為你搜索，爭取到最低最低的利率、及最好的貸款費用。 

Michelle蘇精通辦公樓，商場，公寓，旅館，倉庫，貸款金額可以從100萬元到5000萬元，共可提供數千種貸款項目，全美50州都可以。

該機構擁有快速、簡單且靈活的貸款計劃。提供免費貸款預審合格信； Michelle蘇表示，他也很樂意為商業房地產經紀人，提供貸款諮詢。如果你需要重新貸款，降低利息，cashout，或再投資，可隨時去電聯繫貸款專家 Michelle蘇，電話是626-277-6010。

貸款 房地產 華爾街

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