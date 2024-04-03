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金城銀行穩健成長表現亮眼 總資產突破17億元

【洛杉磯訊】

金城銀行2023年業務穩健成長，總資產額達17億7700萬美元，較2022年成長16% ，稅後淨利達到2900萬美元的新高位。

金城銀行2024年度股東年會已於日前在休士頓總行召開，會中除發佈2023年之財務和營運報告外，並推選下一屆董事會成員。

出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員-吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒（見圖）繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和 Al Duran為三位副董事長。

吳光宜董事長表示：「2023年對全球是一大考驗，各國經濟和政治都有很大的變化，尤其是利率的飆升對於個人、企業甚至於整體經濟都是很大的挑戰。面對現在整體經濟的各種議題，風險管理是一項重要關鍵。所謂風險管理包含很多，例如美國和世界經濟狀況、個人和商業資產動盪、利率風險。建立正確的風險管理模式，是企業成功的基石。」林懿明執行長也說明：「進入2024 年，我們將會面對存款競爭、融資成本上升和減息風險，我們未來一年的發展策略很明確；我們將繼續嚴格的成本管理，投資技術和基礎設施以提高營運效率，並堅持優良貸款品質管制。」

金城銀行在2023年持續建構更完整的金融平臺及服務網絡，現在北加州有三家分行：Millbrae分行、Cupertino分行和Fremont分行；南加州也有三家分行：塔斯汀分行、阿罕布拉市分行和羅蘭岡分行 ，以及爾灣貸辦公室。這些現有據點及未來更多的分行， 希望能服務及開發更多的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

金城銀行是社區銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。有關金城銀行最新資訊可參閱網站 www.goldenbank-na.com 。金城銀行休士頓百利總行的地址9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話888-320-3838。南加州三家分行：阿罕布拉市分行105 E. Valley Blvd., Alhambra， 電話626- 320-1938 。羅蘭岡分行17458 Colima Rd., Rowland Heights， 電話626-964-3400。塔斯汀分行 2827 Park Avenue, Tustin，電話714- 338-5188。

加州 阿罕布拉 南加

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