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升學規畫講座／美國大學錄取之謎：成績夠高就能進入夢想大學？

洛杉磯訊
Charlie Tu
Charlie Tu

第5場 ： 2:50pm-3:10pm

主講人：Elite Prep 中文部主任Charlie Tu（中文演講）

講題：美國大學錄取之謎-成績分數夠高就能進入夢想大學？

許多高中學生努力的目標，就是在畢業後進入夢想的大學與嚮往的專業，但究竟需要哪些條件才能實現這個目標呢？其中討論最多的就是高中成績表現與申請大學結果的密切關係，透過本次講座來讓Elite教育專家為你分析。

Elite Prep於1987年在美國創立，30多年的發展至今為全球頂尖教育機構，分佈全球多國超過50間分校。Elite獨有智慧財產權課件與全真模考，各科專家導師與業界唯一專屬教研團隊，並獲得WASC美國西部院校聯盟、UC加州大學、CSU加州州立大學認證，開設高中正式課程與頒發畢業證書；無論是在校成績提升、課外活動規畫、考試準備課程、志向選校分析，Elite都能提供最完整的升學服務，以最好的師資與教材來幫助學生發揮他們最大的潛力，每年幫助超過2萬名學生進入他們的夢想名校。

Elite Prep：eliteprep.com，中文服務專線 (949)550-8368 ，微信 WeChat ID: EliteEducationUSA 。

本報訂4月6日（星期六）邀請教育專家透過Zoom舉辦「2024春季升學規畫講座」，歡迎報名。註冊連結：https://shorturl.at/iCFN9，或掃碼註冊（見附圖）。

「2024春季升學規畫講座」報名二維碼
「2024春季升學規畫講座」報名二維碼

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