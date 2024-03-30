江味農居士金剛經講堂 免費聽講

江味農居士金剛經講堂

「江味農居士金剛經講堂」3月的課程是30日早上10點，由李秉信主講 「金剛經無法可得分第二十二」，免費對佛學有興趣人士開放，可點擊鏈接上網觀看https://www.youtube.com/live/gP6D5NoUHdU?si=qcMeZZBeqfl9ZENV。

江味農居士「金剛經講義」以白話文撰寫，是居士花40年心血所著。金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，可以說是佛經的群經之首。

來自台灣僑居洛杉磯 的江味農居士後人- 華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年設立「江味農居士金剛經講堂」至今邁入第4年，固定在每個月的最後一個周六舉辦，時間上午10點，免費聽講，目的是希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義與對佛學有興趣人士結緣。

李秉信畢業於台灣新竹清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州 五系中醫藥大學中醫及針灸博士，曾任中華民國 僑務委員，現於洛杉磯從事商業地產投資管理買賣，加州執照中醫師。

金剛經講堂地址 222 N, Vincent Ave, Covina, CA ，電話626-274-2727。