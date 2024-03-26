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最新大學招生趨勢 4/6（週六）六場連播 多位專家講解 席位有限 現在註冊報名

洛杉磯訊

世界日報「2024春季升學規劃講座」將於4月6日（星期六）下午1點至3點半，通過Zoom Meeting舉辦。六場連播，邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連結是：https://shorturl.at/iCFN9。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。近期熱點的升學信息都可以在當天的線上講座中得到專家解答。當天下午六場講座時間及主講人如下：

第一場（1:00pm-1:30pm）由Jenny Wheatley（Admission Masters President）主講：Navigating 2024 College Admissions: Trends and Winning Strategies（英文演講）。

第二場（1:30pm-2:00pm）由Dr. Simon Chan 陳肇新醫學博士主講：醫生助理，成為未來熱門醫療職業 —— 如何通過成功策略穩固錄取機會（中文演講）。

第三場（2:00pm-2:30pm）由飛達教育創辦人兼董事長魏昕老師主講：2024 大學申請最新成功案例分享（中文演講）。

第四場（2:30pm-2:50pm）由Dr. Yu（Provost of Franklin Academy）主講：Exploring Early College and Internship Opportunities: A Guide to UC Irvine and Franklin Academy's Program（中文演講）。

第五場（2:50pm-3:10pm）由Elite Prep 中文部主任Charlie Tu主講：美國大學錄取之謎：成績分數夠高就能進入夢想大學？（中文演講）。

第六場（3:10pm-3:30pm）由Elite Prep 資深教育升學顧問Berry Chiu主講：跨越標準化考試打造強勢的大學申請檔案！（中文演講）。

如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。

升學 世界日報 亞裔

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