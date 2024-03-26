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Morongo Casino連續兩年被評為南加州最佳賭場

洛杉磯訊

在南加州棕櫚泉附近的頂級娛樂場所莫倫戈賭場度假村及水療中心（Morongo Casino Resort & Spa）連續兩年被《洛杉磯時報》讀者評為南加州最佳賭場，它在南加州賭場排行榜中名列前茅是來自眾多賓客的一致好評，已連續18年獲得享有盛譽的AAA四鑽評級特榮。

Morongo Casino是座27層樓高的遊戲熱門賭場度假村，這裡有272間客房和36間套房，超豪華的世外桃源，綠洲莫倫戈小屋（Morongo Casitas）無與倫比，設有私人泳池、水療浴缸和配有豪華躺椅的休閒陽台，被譽為四鑽級酒店之一。

Morongo Casino擁有超過4,000個老虎機、80個賭桌的大型遊戲廳，以及度假村出色的餐飲、夢幻般的客房和套房以及世界一流的Sage水療中心，還有超過12,000平方英尺宴會廳，可舉辦各種大小會議、靜修和正式活動。

該賭場交通便利，讓許多賓客流連忘返的是，Morongo離卡巴松奧特萊斯（Cabazon Outlets）和沙漠山名牌奧特萊斯（Desert Hills Premium Outlets）只有幾分鐘路程，還可輕鬆前往綠洲泳池、沙灘和漂流河及以大量淨化鼠尾草而聞名的鼠尾草水療中心。周圍山丘和峽谷中大量生長的芳香白色鼠尾草，這是幾個世紀以來部落一直使用的植物，用以進行淨化環境的傳統。

Morongo Casino為了讓賓客感受賓至如歸的服務，不惜工本致力打造本地社區最具影響地位的博彩娛樂地標，提供無與倫比且令人興奮的博彩娛樂遊戲。其亞洲貴賓發展部經理鄧英（Ying）表示：「我們一流的貴賓專屬服務團隊，擁有多年的賭場服務經驗，為來Morongo賓客提供既方便又舒適的指引。我們每月提供不同的博彩比賽，送出現金獎及名貴禮品」。這裡的各種餐飲特色足可迎合不用族群對美食的喜好，為確保出品水準，其餐飲均由Morongo直接管理，保持著名的餐飲優勢，近期持續供應廣受歡迎的ALL-YOU-CAN-EAT自助餐。The Marketplace每週七天營業。Morongo的免費查詢專線：1-800-252-4499 (1-800-GAMBLER)

加州 南加 洛杉磯 棕櫚泉

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