我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者

江味農居士金剛經講堂「無法可得分上」，本周六開講

洛杉磯訊

江味農居士金剛經講堂，3月的課程日期是本周六(30日)早上10點，由李秉信老師主講「金剛經無法可得分第二十二」，該課程免費對佛學有興趣人士開放，可提前預約上課或點擊鏈接上網觀看

江味農居士「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂。江味農自幼隨著其長輩持誦「金剛經」結下因緣。後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本再傳回來中國的「金剛經註」及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等，晩年講金剛經，花40年畢生心血著「金剛經講義」。金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，可以說是佛經的群經之首。

江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦
江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦

來自台灣僑居洛杉磯的江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年設立「江味農居士金剛經講堂」至今邁入第4年，固定在每個月的最後一個周六舉辦，時間上午10點，設有一場免費金剛經講座，希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義 ，與對佛學有興趣人士結緣，因認識金剛經而蒙福。

李秉信老師
李秉信老師

李秉信老師畢業於台灣新竹清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士，曾任中華民國僑務委員，現於洛杉磯從事商業地產投資管理買賣，加州安那罕市旅館業主，加州執照中醫師。

由李秉信老師主講金剛經講堂，地址 222 N, Vincent Ave, Covina, CA91722 。預約上課可電626-274-2727。

加州 洛杉磯 中華民國 投資 日本

上一則

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

下一則

這工作有前景 年薪達10萬可做到90多歲

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡