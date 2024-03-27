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福樂紀念公園 清明孝親祈福法會 4/5前登記

洛杉磯訊

洛杉磯訊】今年的清明節，福樂紀念公園 (Forest Lawn) 將延續清明祭祖傳統，於 Covina Hills 園區舉辦清明孝親祈福法會。民眾可於此為去世親友、歷代祖先設立往生蓮位，並於法會當日前往參與祭祖、追思所摯愛的親人。

時間是4月7日（星期日）下午1時至2時30分，在福樂紀念公園Covina Hills 園區，地址21300 Via Verde Drive, Covina。報名追思親人牌位可至Forestlawn.com/chingming，或掃描二維碼（見圖）。詳情可去電1-888-689-8888。由於需作業時間，線上申請超薦牌位於4月5日中午12點截止。

成立百餘年來，福樂紀念公園透過遍布洛杉磯縣，橙縣與河濱縣的紀念園區，提供專業優質一應俱全的產品與服務，提供一站辦妥的安心與便利。無論有甚麼樣宗教，文化，或語言的需求，福樂紀念公園都會協助民眾規劃出別具深意，個人化的紀念選項。從傳統儀式到客製化的生命禮讚，在彩繪玻璃禮堂中舉辦的告別儀式，典雅私密的親友家祭、告別式，以及馬車引導、飛放白鴿、線上追思等特殊的紀念方式。

此外，各個福樂紀念園區都是與南加州當地社區緊密連結的地標。除了綿延起伏的美麗山丘與舉世聞名的藝術與建築，它們還提供場地舉辦許多重要的社區活動，諸如陣亡將士紀念日與退伍軍人節，黑人歷史月，復活節日出，清明節等紀念儀式。永久典藏古典藝術珍品並定期輪換展示當代作品，位於格倫岱爾、享譽國際的福樂紀念公園博物館，更不時舉辦各項教育與藝術展覽。

他們完善的設施提供莊嚴隆重與價格實惠的火葬服務，同時也提供多樣化的殯葬服務與告別儀式，讓有需要者能找到適合預算的套裝服務。福樂紀念公園擁有各式福地，包括傳統的土葬，典雅的私家花園，莊嚴宏偉的陵墓，以及室內或室外的塔位，包括岩石或樹樁等自然造型靈位。

福樂紀念公園完美地融合了墓園與公園。除了追憶親友，它是一處可以結伴散步踏青，也可以獨自樹下靜讀的場所。痛失親友的人能夠透過他們「紓解悲傷之道Journey through Grief」、 以及「傷痛心靈Corazones en Duelo 」等悲傷療育計畫與資源，得到持續的支持與慰藉。

洛杉磯 加州 預算

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