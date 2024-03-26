歐之旅 澳洲+紐西蘭14天遊 先報名有優惠

【洛杉磯訊】歐之旅2024年精心策劃的紐澳雙國之旅，將走遍必去自然生態景點，14天內搭乘三段內陸飛機，輕鬆遊透不走回頭路，3月31日前報名每人可享優惠300元。

「澳洲 +紐西蘭深度14天」豐富行程中，標誌性建築雪梨歌劇院是世界著名的表演藝術中心，亦是聯合國世界文化遺產。野生動物園 Featherdale Wildlife Park，是擁有最多澳洲本土動物品種的室外野生動物園，擁有280 種物種，更有高達1700 隻動物，包括澳洲原生種的有袋類可愛動物。

受吃客歡迎的旅遊景點雪梨魚市場，每年吸引超過 350 萬遊客來此大啖海產佳餚，此行將特別安排在雪梨魚市場、雪梨塔旋轉觀景餐廳及雪梨灣遊船上用餐。

Blue Mountain National Park是世界遺產地區之一，樹木溢出的油脂在水蒸汽與日光輝映下呈現出不同的色彩，將搭乘三種交通工具 (叢林纜車+高空透明纜車+絞鍊車) 體驗三姐妹岩壯麗景緻。

普芬比利蒸汽小火車 (見圖) 始於20世紀初，是墨爾本著名的旅遊活動之一，火車以每小時20公里的速度行駛，享受優美森林時光。菲利普島坐擁壯觀的風景，更有澳洲野生動物體驗，及聞名的企鵝歸巢盛況。

墨爾本最著名的海岸線大洋路上，十二門徒岩 (The 12 Apostles) 是最壯觀的見證景點，還有洛克阿德大峽谷及倫敦斷橋。十二門徒岩是聳立在墨爾本西南部海岸外的巨大岩石，這些岩石大約形成於兩千萬年前，最初這些石頭被稱為「母豬和小豬」，在20世紀50年代被改名。

第7天飛往紐西蘭南島的蜜月小鎮「皇后鎮」，渡假勝地就在紐西蘭最長的Lake Wakatipu湖畔，另安排螢火蟲生態之旅，搭船遊湖參觀紐西蘭最大的活性鐘乳石洞，洞內奇境似滿天鑽石閃爍。

紐西蘭還擁有世界自然遺產峽灣地帶國家公園、南阿爾卑斯山的主峰庫克山、紐西蘭最大的塔斯曼冰川，及蒂卡波湖Lake Tekapo 。第11天搭機北上羅吐魯阿，安排票選五星級旅遊觀光 景點的「毛利文化村」觀賞毛利歌舞表演及享用毛利風味餐，到「愛哥頓牧場」看剪羊毛表演、牧羊犬表演以及遊園車農莊活動，及體驗紐西蘭「奇異鳥」世界。第13天走訪哈比人村，欣賞魔戒電影中關於哈比村的拍攝場景與細節。 最後去奧克蘭市區觀光。

出發日期是2024年9月22日、10月20日、 11月10日、12月8日。更多詳情可電歐之旅 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。