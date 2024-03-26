韓國城守護醫美中心 各種美容療程特價中

【洛杉磯 訊】位韓國城的「守護醫學美容中心SoHo Medspa」，推出多款微美整形特價，可持續3年以上的全新線雕拉提，折扣後2000元；5年連獲好評的半永久性填充注射800元；注射微整形項目BOTOX肉毒桿菌每單位5元，適用於眼角、額頭、下巴。如果還在尋找醫美中心，該中心精湛的技術，親民的價格，可做為考慮和選擇。

該美容中心表示，全新線雕拉提，可將全臉、頸部(雙下巴) 及下垂的臉部提拉緊致，可保持長達3年以上。可吸收的缐材，還會促進膠原蛋白增生，透過提拉恢復臉部緊緻，改善法令紋、木偶紋、嘴邊肉下垂，拉提下垂的下巴輪廓。埋綫拉提，可以不用開刀，即可改善老化下垂的臉部，且不影響日常生活，無需手術，可提升全臉及雙下巴等部位，從皺紋到臉型一步到位。

20多年老字號的守護醫學美容中心表示，他們是許多愛美人士的選擇。很多年輕人喜歡的喬雅登Juvederm面部優化療程，滋潤嘴唇，法令紋目前收費是300元。5年連獲好評的半永久性填充注射，可改善法令紋，飽滿太陽穴，豐盈蘋果肌，嘴角木偶紋，川字紋，緊致下顎線，價格也非常好。

隆鼻注射收費500元。可保持2年的Voluma玻尿酸收費500元。最新FDA 認證的皺紋管理(Wrinkle) 療程，可改善細小深層皺紋，下垂的蘋果肌，眼角皺紋，雙下巴，頸部皺紋，超音波收縮緊致，彈力，非手術無痛，1回700元。

另有獲得美國FDA權威認證的「長效」年輕化注射產品BellaFill，該中心表示，這是唯一能夠刺激膠原蛋白長期生長、以幫助保持年輕外觀長達5年的皮膚填充劑。利用膠原蛋白改善鼻唇溝，法令紋的真皮填充劑，同時對痤瘡疤痕有著奇效。

另有永久化妝項目，4D粉彩繡眉及自然紋眉300元，洗眉 (如有紋壞的黑、青、紅等200元。

守護醫學美容中心中文諮詢專線213-500-6322，LA店電話213-368-0909，地址300 S. Hobart Blvd., #200, LA。橙縣 店電話714-670-0909，地址7229 Orangethorpe Ave., Buena Park 。