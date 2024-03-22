正官莊 介紹EVERYTIME葡萄柚新口味及新營銷活動

正官莊推出針對全球主力產品EVERYTIME的新口味「葡萄柚味」，捕獲美國人的口味，並啟動新的營銷活動Rev Your Life。(業者提供)

韓國人參公社美國分公司（以下簡稱正官莊）， 推出針對全球主力產品EVERYTIME的新口味「葡萄柚味」，以此捕獲美國人的口味，並啟動新的營銷活動Rev Your Life。

正官莊是日前於安納海姆會議中心舉辦的2024年自然產品博覽會（Natural Product Expo West，簡稱NPEW）上，作這項宣布。

正官莊表示，這款新產品「EVERYTIME的葡萄柚口味」，是為了積極應對全球蔓延的「食物即藥Food As Medicine」消費者健康趨勢，使更多的消費者、能夠輕鬆體驗正官莊的高麗人蔘產品而準備的。 此外，新的「Rev Your Life」活動基於高麗人參的主要功效——促進健康血液循環，旨在讓全球消費者更容易認識到所有健康的起點是血液循環，而這正是高麗人參的作用 ，這是一場全球性的活動。

雖然對全球消費者來說，高麗人蔘還是一個相對陌生的成分，但在東亞，有著超過2000年歷史的高麗人參，因其預防疾病和促進健康的效果而廣為人知。 此外，促進健康血液循環的高麗人參效果具體表現，為血管擴張和加強、溶解血栓、降低膽固醇的四個功能性。 美國、加拿大、日本、中國和印度 等國家的149項臨床研究和大約456項研究，已經科學驗證了高麗人蔘在促進血液循環、恢復體力和增強體能、改善認知、增強免疫力 等方面的效果。

高麗人參因其這些效能價值長期以來被認可，在韓國被廣泛用於像參雞湯這樣的補身食物。 然而，隨著世界市場對「Food As Medicine」健康趨勢的關注，高麗人參不僅被用於健康食譜 中，還作為各種健康飲料和零食的核心成分受到關注。 這個消費者趨勢的核心價值，在於透過健康的食物選擇為身體提供營養和維持健康，並將健康食品或補身食品作為健康管理的重點。

正官莊的「EVERYTIME」不僅注重高麗人參的優良效能和質量，還注重便利性和攜帶性，因而符合現代人的生活方式，在年輕消費群體中也獲得了高度人氣。 此外，透過電視節目和K-內容中展示「EVERYTIME」的攝取場景，引起了外國消費者的興趣，提高了高麗人參的知名度和接受度，並因此在亞洲六個國家和多個地區持續保持優勢 ，成為全球象徵性的高麗人蔘產品。

「EVERYTIME」葡萄柚口味不僅僅是新口味的推出，它展現了韓國人參公社對創新的承諾。 透過這次NPEW，正官莊旨在透過甜美和清新的葡萄柚口味，滿足習慣於果味和更偏愛甜味的全球消費者口味，同時在不損害高麗人參的味道同時，為消費者的健康增值 。

此外，這次啟動的「Rev Your Life」活動，是基於高麗人參最主要的功效——血液循環，意味著血液循環是所有健康的開始，同時也承載著正官莊品牌哲學，成為更健康和更有價值生活的伙伴。

另外，根據안철민(Chul Min Ahn)教授（現任於延世大學心臟內科，前高麗大學循環系統內科）團隊的研究，連續8個月攝入高麗人參的患者與服用安慰劑組相比，冠狀動脈和 供應心臟的主要血管內的血流顯著增加。 這种血液循環的改善在臨床上驗證了能量水平和認知功能的提升，並強調了高麗人蔘在整體健康改善中的重要性。 這種效能契合「Rev Your Life」活動，鼓勵個人採納健康的生活方式。