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方見堯律師3/30免費法律講座

洛杉磯訊

方見堯律師於3月30日(周六)，在聖蓋博市希爾頓酒店San Francisco廳舉辦「免費法律講座」，講解一些法律常識及成立資產計畫的重要性。國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，座位有限，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，如果沒有計畫，資產可能會面臨風險，將來的財政和個人健康比遺產稅的威脅更大。還有法律責任，在我們訴訟日益增加的社會中是一件很普遍的事；對有些人來說，第一次訴訟經歷就是離婚，即使在最好的情況下，這仍是一個困擾，在糟糕的情況下，這對有關的人來說是一場噩夢。

另外，如果成為殘疾人士會怎麼樣？有人在他們一生中會變成殘疾，而不是他們過早去世。是否擁有醫療授權書，若不幸成為殘疾人士，你信任的人是否有權代表你做出決定？你是否擁有一份財務授權書，讓你信任的人可以在你失去能力做某些事情，如支付賬單或管理你的財務。如沒有這些文件，法庭可指定某人成為你的監護人。還有，如已成立了私人業務，還需要計畫繼任問題；很多企業擁有人讓他們的企業與他們同去，使家庭、員工和客人陷入困境，透過規畫繼任，在你缺席的情況下業務仍得以營運。

所有這些問題都可以在資產計畫中處理，應該找資產規畫律師成立資產計畫。律師應該是你信任的人，有經驗的資產規畫律師會幫助你，無論是家庭還是家族企業。律師知道使用那些方案去幫助個人及家庭如何充分利用其資產，減輕稅務負擔並規畫將來。有許多不同的文件可供選擇，從不同類型的信託到基本如遺囑，財務授權書和醫療授權書，以確保你和家人得到適當的保障。

規畫資產這過程是有用的體驗，因為通過規畫資產可讓你和你的配偶，有機會對你們的生活從長計議，為退休或資助子女或孫兒的大學教育等事情做好準備。

如有法律問題，可參加方律師30日的法律講座，地點在225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，方見堯律師事務所網址是www.fonglawusa.com。

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