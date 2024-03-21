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北美年度風雲車 Kia EV9三排電動SUV再獲2獎

洛杉磯訊
Kia EV9 。（客戶提供）
Kia EV9 。（客戶提供）

Kia EV9被汽車周刊駕駛員選擇獎評為「最佳電動車」，同時被PARENTS選為2024年最佳家庭汽車獎項中的「最佳電動3排SUV」。

全電動EV9作為Kia 2024年首款三排電動SUV，最多可容納7名乘客，有12吋全彩平視顯示器，將駕駛資訊直接投射到駕駛視線範圍內的擋風玻璃上。可選用的高級駕駛員輔助系統 (ADAS) ，包括先進的自適應巡航控制和後排乘員警報。

KIA EV9是繼2023年Kia EV6獲獎後，是Kia連續第二年獲得汽車周刊頒發榮譽。汽車周刊根據價格、實用性、性能和燃油效率等因素，對近150輛汽車進行評估。

PARENTS 最佳家庭汽車包括22個汽車類別，重視安全性和功能性最佳組合的汽車、SUV、和駕駛系統對不同類別的家庭，共測試了140多輛汽車，涵蓋新車型領域的各個類別。 評審團對每個車型進行10分制評分：整體安全性，包括駕駛員輔助和安全技術；兒童乘用車座椅，包括易於安裝、後排和第三排座椅的容納空間及第三排通道；各型號的功率和技術規格；每個車型的家庭友善性；吸引家庭的驚喜因素；及其類別中每個型號的價格。

Kia美國首席營運長兼執行副總裁Steven Center表示，作為Kia的首款全電動三排SUV，很自豪全新EV9今年再次獲得汽車周刊頒發的最佳電動車獎、及PARENTS最佳家庭汽車獎，體現了Kia作為一個滿足忙碌家庭需求的品牌的地位，EV9能因技術、功能和適合家庭舒適性而獲獎。

Kia EV9將三排SUV帶入電動車時代並提供重要的可用功能：寬敞內部和貨物空間、領先的動力、豐富內飾和快速充電能力。

Kia美國總部位於爾灣，在質量調查中連續名列前茅，被評為2023年TIME100最具影響力公司之一，提供汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，在全美775家經銷商處銷售，包括在美國組裝的汽車和SUV。

SUV 電動車 爾灣

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