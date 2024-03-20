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如何申請20%無利息購屋首付款 兩場講座

【洛杉磯訊】

洛杉磯訊】加州住房金融局去年針對首購族推出「加州全民夢想計劃」（California Dream for All Program），預留的3億元頭期款援助經費僅用11天就被申請一空。今年再度舉辦，Keller Williams房地產公司及佳信貸款將在本周六起，舉行兩場講座解釋詳情及申請資格，以便準買家先拔頭籌參加申請。

今年該計劃將繼續採用「共享增值」貸款模式，加州政府將向首次購房者提供首付援助高達購買價格的20%或15萬美元（以較低者為準）。當房屋再次出售時，政府將回收最初的首付款以及房屋增值的一部分。

地產經紀Gabrielle Ly表示，去年有不少買家在計劃推出後，才預備申請文件及預先審批而錯失機會。今年計劃由先到先得改為抽籤形式，可讓買家有更多時間準備及申請。

計劃將於4月3日至29日接受申請，申請者必須找到經政府批准的貸款機構並開始預先審批。抽籤將在5月初進行，官方將從中選出1,700至2,000名幸運者，他們需要在90天內購買房屋。

與去年不同，今年計劃不只限於首購族，申請者中至少有一人需是第一代購屋者，這意味著父母目前在美國並無房產。貸款專員Tim Lok表示，今年收入限制亦由去年地區收入中位數的150％下降為120％，申請者需要遞交收入証明及信用報告等文件預先審批，才有機會參加抽籤。加州住房金融局這次將有2億5000萬元資金，預計幫助1600人至2000位申請者。

第一場講座將於3月23日（周六）11時30分在388 E Valley Blvd, #106, Alhambra舉行；第二場講座將於3月26日（周二）6時30分在17919 Gale Ave #201, City of Industry舉行。報名可電/短訊李小姐 626-607-1845 ，或電郵至[email protected]

加州 貸款 洛杉磯

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