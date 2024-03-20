HomeCo美家集團 國際廚房衛浴展 大展風采

展廳入口

總部位於洛杉磯的大型全球廚衛產品製造商「HomeCo美家集團」，參加國際廚房衛浴展覽會(KBIS)，在展會上大展風采。

2月底在拉斯維加斯會議中心舉辦了為期三天的廚房與衛浴產業年度盛會-國際廚房衛浴展覽會，吸引了全球五百多家廚衛品牌參展 。

HomeCo 美家集團在美國加州 、德州 、新澤西州 、猶他州、特拉華州、佛羅里達州和夏威夷等地，共擁有20個分銷點。展會上美家集團在展區南館進口，使用一個站立式的獨立Logo作為展廳入口（見圖），強烈的設計感和廳內多樣化的廚衛產品，吸引了不少參展人員駐足。 美家集團也專門為來往的賓客提供了放鬆的區域，並為他們發放免費的酒水。

展場內， 兩面別緻通透的懸掛式櫃門展示牆，向顧客展現了多種花色，風格，和材質的櫥櫃樣板。 在燈光的襯托下，門板的質感和紋理都顯得十分清晰， 體現了櫥櫃產品的多樣性。 在展廳的內部，坐落著兩套完整的L型廚房，明亮自然的歐式櫥櫃與啞光黑美式櫥櫃形成了強烈的對比。展廳的正牆下方，是HomeCo的石材展示區。 眾多花色的石英石錯落有致地懸掛在牆面上，為展廳烘托出了高檔華麗的氛圍。

美家櫥櫃自2005年成立以來，專門從事櫥櫃，浴室櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。他們在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商，提供高質量的產品。

美家櫥櫃阿罕布拉市電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave, Alhambra, CA。Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd。Irwindale經銷店電話626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy。網址www.homecoonline.com。