大華超市母親節兒童繪畫比賽 接受報名

【洛杉磯訊】一年一度的大華超市母親節兒童繪畫比賽即將展開，恰逢大華超市成立40周年歡慶之際，希藉由孩子們的繪畫天賦和充滿創造力的筆觸，在畫紙上描繪出「與大華超市的世代美好回憶」，展現記憶裡與媽媽和（或）外婆一起在大華超市的美好時光。

家長或參賽者可到大華各門市店免費領取報名表和畫紙，報名截至4月14日止。

今年繪畫比賽依舊分爲A兒童組（4歲至8歲）和B少年組（9歲至13歲）兩個組別，年齡計算以4月14日截止收件當天實際足歲年齡為準。 繪畫設計完成後，可將報名表及作品提交至各大華超級市場服務臺。 大華超市將收集、整理、並評選出各參賽區獲獎作品，將於4月29日或之後透過電子郵件通知獲獎者（或其監護人）。 得獎名單及獲獎作品將自4月29日起在大華超級市場官網進行展出及公示，各賽區預計將於五月上旬舉行頒獎儀式。

今年大華超市為每個賽區的不同組別都設置了豐富的獎品，南加州 、北加 州、德州、東岸四大賽區預計將產生共計224名獲獎者，其中每個賽區A組（4至8歲）、B組（9至13歲) 兩個組別，各產生28名得獎者。各組獎項分為：「 特等獎」三名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$500），「特優獎」五名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$100），「 優勝獎」十名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$50），「佳作獎」十名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$25）。

大華指出，參賽者須同意遵守以下比賽規則(一) 即日起至4月14日到各大華超市門店填寫及遞交報名表並提供參賽者的姓名、年齡、學校、年級、電話號碼、電子郵件地址和所在地訊息（包括城市和州）。(二)參賽者需為以下地區居民 a. 南加 州賽區：南加州、內華達州、亞利桑那州。b. 北加州賽區：北加州、華盛頓州、俄勒岡州，c. 東部賽區：新澤西州、紐約州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、維吉尼亞州，d. 德克薩斯州賽區。(三) 報名日期3月15日至4月14日2024止，每人限一份作品參賽，(四)所有參賽作品必須由參賽者本人創作，不得接受他人協助完成或代筆。(五)所有報名參加比賽之作品，將作為活動資料保存，恕不退還。(六) 評審：由主辦單位邀請美術專家評審，創意佔50%，構圖技巧佔25%，內容涵意佔25%。

大華超級市場這項兒童繪畫比賽活動詳情，可參見店内及網站海報 www.99Ranch.com。無需購物即可參加或得獎。