遠紅外線足浴桶3/23,24在工業市特價試用

紅外線足浴桶

可改善身體不適的杉釦富遠紅外線免用水足浴桶（見圖），將於3月23日（星期六）及24日（星期日），在工業市 再次舉辦特價試用活動，歡迎預約試用時間。

杉釦富公司表示，你是否仍在使用傳統用水泡腳的方式，來對抗因血液循環問題帶來的身體不適？現在，別再煩惱了，該公司推出長達9年的遠紅外線免用水足浴桶，給你帶來全新泡腳和身體護理體驗。此款足浴桶不僅方便易用，更能有效促進血液循環、消除體寒、舒緩手腳冰冷，讓你告別冰冷疼痛及走路不便等不適。

該公司表示，天氣變化可能導致各種健康問題，包括風濕性關節 炎、心腦血管疾病風險增加以及病毒傳染率上升等。然而，杉釦富足浴桶採用專利的遠紅外線技術，經過多項驗證，可有效改善微血管循環，為你的身體帶來全新的活力與健康。

特別試用優惠活動即將於本周末在工業市舉辦兩天，地址在工業市15438 Valley Blvd，請即預約你的試用時間，親身體驗杉釦富足浴桶的功效。

該公司表示，年齡增長及濕冷天氣對身體的影響不容小覷。傳統的水足浴雖然能夠帶來一定的舒緩，但杉釦富遠紅外線免用水足浴桶則提供了更為便捷和有效的解決方案。此產品不僅可以幫助你克服冬日的不適，訂時、訂溫、方便好用，更能夠促進身體的健康和舒適。

根據專家的指出，遠紅外線對於改善微血管循環、舒緩疼痛等方面具有顯著的效果，特別適合那些容易受到寒冷天氣影響而感到手腳冰冷、體寒的人群。遠紅外線能夠深入皮膚，促進血液循環和細胞再生，從而改善身體狀態，減輕疼痛和疲勞。

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，預約試用時間的電話為1-888-666-6048和1-650-999-0988。外州讀者，如需獲得更多產品信息，可訪問官網www.shinecous.com或電1-888-666-6048洽詢。