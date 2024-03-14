我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美頭號問題…房價飆推高通膨 11月大選備受影響

最高法院裁定：公職人員「拉黑」批評者 可被起訴

如何申請20%無利息首付圓你買房夢

洛杉磯訊

加州住房金融局（CalHFA）去年針對首購族推出「加州全民夢想計劃」（California Dream for All Program），預留的3億元頭期款援助經費僅用11天就被申請一空。今年計劃載譽歸來，Keller Williams房地產公司及佳信貸款將會舉行兩場講座解釋詳情及申請資格，以便準買家先拔頭籌參加申請。

今年該計劃將繼續採用「共享增值」貸款模式，加州政府將向首次購房者提供首付援助高達購買價格的20%或15萬美元，以較低者為準。當房屋再次出售時，政府將回收最初的首付款以及房屋增值的一部分。

地產經紀Gabrielle Ly表示，去年有不少買家後知後覺，在計劃推出後才預備申請文件及預先審批，即使符合資格亦錯失良機。今年計劃由「先到先得」改為抽籤形式，可確保買家有同等機會獲得補助，亦讓買家有更多時間準備及申請。

計劃將於4月3日至29日接受申請，申請者必須找到經政府批准的貸款機構並開始預先審批。抽籤將在5月初進行，官方將從中選出1,700至2,000名幸運者，他們需要在90天內購買房屋。

與去年不同，今年計劃不只限於首購族，申請者中至少有一人需是第一代購屋者，這意味著父母目前在美國並無房產。貸款專員Tim Lok表示，今年收入限制亦由去年地區收入中位數的150％下降為120％，申請者需要遞交收入証明及信用報告等文件預先審批，才有機會參加抽籤。

加州住房金融局（CalHFA）這次將有2億5000萬元資金，預計幫助1600人至2000位申請者。如有興趣了解更多，第一場講座將於3月23日（周六）11時30分在阿罕布拉市（Alhambra） 388 E Valley Blvd, #106, Alhambra舉行；第二場講座將於3月26日（周二）6時30分在工業市17919 Gale Ave #201, City of Industry舉行。報名請致電/短訊至李小姐 626-607-1845 或電郵至[email protected]

加州 貸款 阿罕布拉 房地產 工業市

上一則

洛杉磯華人區焚風呼嘯 屋頂被掀、戶外傘從天而降

下一則

焚風橫掃南加 樹倒砸車、停電、垃圾飛舞

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女
睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命