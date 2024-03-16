法印寺 啟建法界聖凡水陸空普度大齋勝會

法印寺將於4月1日至7日，舉辦啟建第三屆法界聖凡水陸空普度大齋勝會（3月31日晚上7點灑淨儀式）；法會地址在3027 N. Del Mar Ave. Rosemead, CA（佛教正信會法印寺），聯絡電話626-2802442 顯瑞法師、黃小姐。

功德登記可隨喜參與內、外壇佛事，或供齋、供僧等，具體事宜，可向辦公室諮詢。物資供養可供養法會所需物品，如香、花、燈、果等。該法會表示，祈願此次水陸法會圓滿成就，功德迴向法界一切眾生，歡迎大眾以各種方式護持水陸法會。

法印寺表示，「慎終追遠」是傳統美德，為了表達對祖先的哀思和敬意，在開山初祖印公上人圓寂七週年及2024年清明節之際，該寺將邀請來自中國大陸、台灣、美國等兩岸三地的數十位高僧大德與比丘法師，共同啟建水陸空大齋勝會，為各功德主誦經持咒、祈福消災，以感念各人歷代祖先的功德，以及印公上人對洛杉磯 佛教的貢獻。同時，法印寺還將舉辦一場佛教界的藝術盛宴，將有數十幅佛教界高僧大德親筆創作的翰墨畫作，與民眾見面。

水陸法會，又稱水陸道場、水陸大齋，或水陸供齋，全稱「法界聖凡水陸普度大齋勝會」，是漢傳佛教最隆重、規模最大、法師人數最多、誦經最多、功德最高的超度法事。其起源可追溯至南北朝時期，梁武帝為超度亡魂而舉辦的「無遮大會」。

水陸法會分為內壇佛事和外壇佛事。內壇佛事由僧眾主法，誦經持咒，供養十方法界一切眾生，儀軌相對複雜 ; 外壇佛事由僧眾帶領，包括誦經、齋天、焰口、放生、拜懺、念佛等儀軌。

法印寺表示，水陸法會具有以下功德：1.祈福消災，為國泰民安、世界和平祈願。2.追薦祖先，報答祖先恩德，使之早登蓮台。3.超度亡魂，救拔孤魂野鬼，使之離苦得樂。 4.自度度人，增長福慧，圓滿菩提道果。