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安裝太陽能板 365 Solar贈蓄電池及500元禮卡

洛杉磯訊

加州最近幾個月來連續降雨，導致許多安裝太陽能板的屋主遭遇屋頂漏水問題，許多人認為這是因為太陽能板的安裝所導致，實際情況並非如此簡單。

365 Solar太陽能公司指出，安裝太陽能板需要選擇可靠的公司，並在屋頂進行鑽孔安裝，使用防水板和密封劑以防止漏水。安裝錯誤、老舊的屋頂或不相容的屋頂材料都可能導致漏水問題。為了降低風險，民眾應該聘請經過認證的合格安裝人員，尤其要仔細閱讀合約內容。

舉例來說，有些電動車主安裝太陽能板選擇知名汽車品牌，因為他們認為這樣更可靠。然而，他們未意識到安裝工人並非該公司的團隊，而是外包給其他公司，這可能導致施工不專業，進而導致瓷磚破損、釘孔未密封等問題。

正規的安裝過程應包括對屋頂進行詳細檢查，以確保可以安裝太陽能板而不會出現問題。如果發現屋頂有損壞，會先通知屋主進行維修，然後再進行施工。施工完成後，會進行再次檢查，以確保安裝部分和管線沒有問題，並且會拍照給屋主，以避免日後出現糾紛。

此外，售後服務也非常重要。即使施工過程再嚴謹，都有可能遇到不可預測的情況。因此，找到原本負責安裝的團隊或項目負責人就顯得格外重要。

對於產品品質和專業團隊的評估也至關重要。如果缺乏專業評估，很可能會出現太陽能板多餘安裝或安裝位置不佳的情況，而屋主可能毫無察覺。因此，選擇太陽能公司時，要選擇美國本土生產的大品牌，對於長期使用的用戶會更有售後保障。

365 Solar表示，SunPower公司成立於1985年，業務涵蓋美國全境，SunPower的太陽能板和其餘配件都屬於自己製造，SunPower太陽能板是目前市場上最新的和流行的太陽能電池板。 它採用美國製造的SunPower高效太陽能電池片（效率可達23％），是目前效率最高的太陽能電池片，在同一區域內它可以獲得比傳統太陽能電池板更高的功率，超過其他品牌的同類產品 ，是業界第一；而該公司預估其太陽能板的使用壽命能超過40 年。 所以從產品品質上來說SunPower是領先業界的。

365 Solar是SunPower太陽能的直營代理商，服務於北加州，南加州，聖地牙哥地區的客戶，為數以萬計居民申請太陽能，高質量的服務，造就五星的客戶滿意度。

365 Solar公司目前推出推薦優惠活動至4月30日止，凡成功推薦客戶申請太陽能安裝的人和被推薦客戶，都可獲得500元現金禮品卡。同時，SunPower公司也推出了新的蓄電池補貼計畫，屋主無需前期投資即可獲得一顆價值1萬以上的蓄電池，並享有每月電費折扣。這一計畫不僅適用於與太陽能聯合申請，還可以單獨購買安裝，並享受聯邦退稅優惠，和總共價值1000元的回扣。

更多詳情，可去電626-672-1668免費評估，或訪問網站www.365solar.net，地址為20474 Carrey Rd. Walnut CA。

加州 退稅 投資

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