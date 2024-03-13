寜靜就是奢華！「北美年度多功能風雲車」Kia EV9全電動7人座SUV開箱體驗！

全電動Kia EV9 3 排 SUV 榮獲汽車最高榮譽「北美年度多功能風雲車」(North American Utility Vehicle of the Year)。這是 Kia汽車在5年內第三次榮獲該獎。EV9更是 Kia 繼 EV6 之後，第二部電動車 榮獲該項大獎肯定，證明Kia 在電動車上的卓越表現。NACTOY的評比標準包括車輛創新、設計、安全、外觀、性能、科技、駕駛樂趣、乘客感受及價值，今年共有52款轎車、休旅 車和皮卡參與競爭。據2023年美國汽車銷售數據，Kia及其所屬韓國現代汽車集團在美國電動汽車銷售中排名第二，僅次於特斯拉 ，擊敗了底特律的傳統汽車製造商福特和通用汽車，而這還是在沒有美國$7500電車補助之下的成績，其魅力更被華爾街日報稱為電動汽車龍頭日報稱為電動汽車龍頭特斯拉在美國最大的競爭對手！

Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，EV9繼2022年Kia EV6 之後再度榮獲汽車最高榮譽「北美年度多功能風雲車」殊榮，更說明電動車市場的發展方向。也證明Kia 的EV9不僅是一款頂級多功能車，更是三排SUV領域的新典範。為此Kia邀請媒體實際體驗開箱EV9。

堅固精緻外觀，繁星動態LED車頭/尾燈

全新Kia EV9 是美國第一款大眾市場的三排電動車最多可有7名乘客的旗艦SUV。EV9 堅固精緻的外觀，外型方剛結合三角形的溶合對立（Opposites United ）設計語言。車側看似硬派的剛直線條設計，儘管尺碼大、視覺上來看卻沒有任何笨重感。透過車側的多邊形及線條設計營造出不俗的空氣力學表現，風阻係數僅0.28，完全顛覆對休旅車的印象。車身充滿各種細節，車門把手採用隱藏式設計，車輛解鎖後才會彈出外。

車頭兩側L型垂直排列的車頭燈組銳利搶眼，搭配上高階車型專屬的Small Cube Led高階投射式頭燈，由12顆LED所構成多個小立方體所組成的「Star Map」繁星動態LED燈，讓車頭更是炯炯有神。全球首創的數位光柵滿滿的科技感在車輛啟動時有如光雕般的變化。

車尾設計簡潔不失辨識度，大大的Kia廠徽置中，兩側則同樣以Star Map星圖概念的直立式尾燈點綴輪廓，在跟車時絕不會認錯跟丟。

寬敞豐富人性化內裝配置

內裝同樣展現EV9特立獨行的設計之處，以永續設計作為主軸，使用了被人們拋棄在大海中的捕魚網、回收後的PET寶特瓶等10種車內永續無的材質打造內裝，讓電動車的環保永續更進一步被實踐，在實際的肌膚之親的親密接觸後，其細緻舒適的皮質感很難想像這真的是廢棄捕魚網及回收後寶特瓶所製造的。車內有多處柔和燈，搭配多功能座椅讓車室尤如專屬Spa休息室。

EV9駕駛座充滿科技感12.3吋數位儀表、及12.3吋中央觸控螢幕連貫成科技化車航資訊大螢幕。中控螢幕搭載無線Apple CarPlay與Android Auto，整體介面操作就像使用手機般，沒有太多門檻。同時裝配了所有Kia的電子安全系統。

中央扶手有無線充電座，中控台下方有USB連接埠，可以選擇單純充電或是手機連接系統+充電。中央鞍座下方有大面積的置物空間。

EV9 GT標配、EV9 Land AWD選配的皮革及織布駕駛座配備電動延伸腿靠和「一鍵傾倒」放鬆功能更具備通風、加熱及按摩，從背部一路按到腰臀的體驗，及後背支撐夾緊功能，在轉換到運動駕駛模式時就會自動啟動，保持駕駛在座中的穩定，更是這次印象最深刻的特色之一。其他座椅更是尊榮六人座設定，整體空間讓人印象深刻。第二排座位有同級車最大的腿部空間，舒適度更是不在話下，也有電動延伸腿靠和「一鍵傾倒」放鬆功能，還有中央伸縮儲存箱，可以拉出做小桌面，將第二排瞬間轉變成行動辦公室。第三排座椅空間表現也相當不錯，即便成年男性也能夠有一定的膝部及頭部空間，尤其是配備車內電子後視鏡的情況下，也不用擔心乘客擋到駕駛人的視野。搭配上前後雙電動天窗、置杯架、Type-C USB充電孔，有豪華感受。

前方傳統引擎室的位置EV9有不小置物空間，貨艙的第二排和第三排折疊起來最大容量可達 81.7立方英尺。後方也提供便利的車內V2L外接供電(125V/15A)，在露營時使用更加方便好用，EV9還可作為房屋和電網儲備電源的能力

SUV驚人速度 先進電池

EV9 EPA預計總行駛里程為230-304英里，標配直流快速充電功能、標配19 吋合金鋼圈、GT型配21吋合金鋼圈。EV9 GT-Line 的速度也快得離譜，僅需4.5秒即可達到60英里/小時的基準測試。車體離地間隙為 7.8 英寸，牽引能力可達 5,000 磅。

EV9 是首款採用旨在提高能量密度的第四代電池技術的車型，在模組化 E-GMP 電動底盤上分散到四角。EV9提供兩種動力選擇，標準配置為76.1千瓦時的電池及驅動後輪的160千瓦（215 匹馬力）馬達。 可選的99.8千瓦時電池將提供單馬達配置（201 匹馬力）或雙馬達283千瓦（379 匹馬力）全輪驅動配置。兩種電池尺寸產生五種變體：Light（短程或遠程）、Wind、Land、GT-Line。EV9的標準800V電氣架構可在高速直流充電器上實現超快速充電，在 25分鐘內從10%充電到80%。EV9 的最大直流充電速度高達235kW，可使用兼容的直流充電器實現快速充電，而11kW 車載充電器可實現便利的2級充電。EV9提供四種駕駛模式包括Eco、正常、運動和自定義模式，而全輪驅動車型則增加了雪地模式。

寧靜就是奢華試車體驗

在解說了EV9內外的設計之後，該是實際試駕的感受了。在前往聖地牙哥的高速公路途中，體驗了一下加速貼背的感覺。軍用直升機的噪音應該相當大，在經過Camp Pendleton海軍陸戰隊的演習場地，一架黑鷹直升機就在高速公路旁起飛，在肉眼可見飛行員的鬍子的距離，坐在EV9 內竟然是沒聽見！是看到才知道。為了證EV9的防噪音能力，在經過也在高速公路旁的聖地牙哥國際機場時，特別注意了飛機降落的噪音，同樣在EV9車內是安靜的。

到達目的地之後特地詢問了Kia EV9資深產品規劃經理Sang Lee，他介紹EV9的前方跟兩側都採用了隔音玻璃，連輪胎都有隔音填充在內，因此格外安靜。Kia企業公關總監James Bell更稱「寧靜就是奢華」，而EV9的售價絕不奢華建議售價$54,900起。原以為Kia年年獲得大獎，短期之內很難再令人驚艷，而EV9再次令人驚喜！

Kia從急起直追到華麗轉身

Kia電動車接連贏得北美年度風雲車大奬也其他各種奬項並不斷推陳出新精益求精的更新技術，難怪被更被華爾街日報稱為電動汽車龍頭特斯拉在美國最大的競爭對手！ Kia 目前有Niro EV ，EV6，EV9等3款全電動車，另外有Niro、Sportage、Sorento及Carnival 油電箱型車。

在Kia最新休旅車和、油電車電動車的帶動之下，提供消費者多種選擇，Kia 在2023年美國的汽車銷售量升至歷史新高，銷售業績排名第四，僅次於通用汽車、豐田和福特。Kia於2006年在喬治亞州 西點建立了最先進的汽車製造廠，是該州史上最大的外資投資之一，而其生產量佔Kia美國總銷售額的近40%。2022年在喬治亞州破土興建電動車及電池廠，預計2025年投產。Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，新廠進一步強化Kia成為可持續移動解決方案供應商的承諾。與供應商一起，在喬治亞州幫助創造了14,000多個工作崗位，並將為美國市場的電動汽車電池和其他電動汽車零部件建立穩定的供應鏈。