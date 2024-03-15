階進慈善基金會 3/24義診 西醫/中醫/牙醫/眼科

階進慈善基金會（Wealth by Health）將在3月24日（星期日）上午9時至下午4時，舉辦免費義診及最新新冠疫苗、 流感疫苗 、兒童常規疫苗施打，地點在柔似蜜社區中心3936 Muscatel Ave, Rosemead。

義診項目包括西醫（內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科。除內科外，各專科需要提前預約）；牙科（洗牙、補牙、拔牙）需要提前預約；眼科（檢查、配鏡。將根據實際情況而進行調整）；中醫（針灸、推拿、拔罐）等。

由於義診當天名額有限，先到先得，需現場候位。醫療服務將根據實際情況而進行調整。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。

可去電1-888-996-9985進行預約(在下午3點-5點間去電預約)。關於其他服務，視現場排隊情況而定；所有病人以登記一項服務為限。眼科服務：每年限一副處方眼鏡。當天需出示政府核發有照片之身份證明文件。醫療服務將根據實際情況而進行調整。

另外，他們在同日也舉辦階進教育講座，主題是Estate Planning 資產規劃，時間是3月24日(星期日)上午10時至中午12時。名額有限， 可去電預約保留座位，電話1-888-996-9985。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入 、無保險 、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫事團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。了解更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。