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如何贈與逾1300萬以解決遺產稅問題

洛杉磯訊

一埸只開放並針對年收入、資夲利得逾百萬，或資產逾一千三百萬的人士，解決該族群稅務挑戰所設計的進階版講座，3月21日起舉辦三場。

對於高淨值人士，2024是規劃致勝先機重要的一年。最引人矚目的一個人終生贈與/遺產免稅額將於今年的1316萬，回到奧巴馬時期的五百萬免稅額，加上八年通膨調整。若無新的立法，預估2026年1月1日一個人的終生贈與/遺產免稅額，將回到七百萬左右。

特許財務規劃師周美懿表示，加卅持有數十年低的地價稅房地產的父母，希望降低未來可能的遺產稅，而自行進行贈與給子女的舉動，除了將以支付近十倍的地價稅做為代價之外（加州 Prop19)，更糟糕的是，當子女出售該房地產時，父母持有時的原來的底價，會成為子女持有時，房地產的底價（carryover basis）， 因此必須支持高額的增值稅，並沒有因為父母的贈與行為而避免。這些都是可以透過提早規劃而避免的。

有著三十年針對高淨值高收入，實戰經驗的周美懿所領導的團隊，把在主流社會高淨值高收入人士、接觸各大律師團隊專屬的有版權高端複雜的信託和架構，將陸續在其一年六次的講座中，依照教育主題不同介紹給華人社區。

這次的三埸線上和面對面實體上課，內容包括：1. 學習複雜的現時稅法，以及它對你的資產所帶來的影響。2. 被告知出售企業和房地產投資，有效節稅的方案。3. 深入探討高端的多種架構策略，依據遺產規劃需求，啟動可考慮的財富重新調整配置，所創造的未來節稅效益。4. 瞭解如何利益最大化地有效結合慈善意願和世代交替傳承心願。

第一場：3月21日星期四下午1:30 至 3:30 (San Jose, CA )，在San Jose 的Ameriprise Financial Services, LLC 證券公司， 地址 225 West Santa Clara Street #1600，電話408-963-2250。第二場：3月22日星期五上午 9:30至11:30，在Rosemead的DoubleTree by Hilton, 地址 888 Montebello Blvd，電話 323-722-8800。第三場：3月22日下午 2:00至4:00在Irvine的Ameriprise證券公司 辦公室，地址 2 Park Plaza #1100，電話949-660-4611。

報名截止日期3月20日星期三 12:00pm，報名電子郵箱：[email protected] 。實體講座線上Webex講座報名，將通過電子郵件方式確認訂位； 此兩場教育講座無須付費，但 不招待投資金融保險專業人員。

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