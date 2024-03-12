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臘腸與腌肉品牌金然棧 華人創立一百周年

洛杉磯訊
January Foods Corp.總裁Davy Lau。(圖片／金然棧提供)
January Foods Corp.總裁Davy Lau。(圖片／金然棧提供)

由北美華人創立的正宗臘腸與腌肉品牌「金然棧」，歡慶一百周年的歷史里程碑，特於洛杉磯舉辦一場溫馨晚宴，回顧金然棧的豐富歷史，分享其多元產品的美食靈感及未來展望。

January Foods Corp.總裁Davy Lau（見圖）表示，金然棧於1924年在溫哥華成立，旨在提供北美華人家鄉口味。因口味道地廣受歡迎，1978年為拓展業務把原來家庭企業搬遷至西雅圖。2011年遷入華盛頓州肯特8萬呎新廠房，現有100名多元族裔全職員工。除了金然棧品牌的臘腸之外，還有Yangtze 品牌的燒肉成功打入Wal Mart、Costco等主流大型賣場，將金然棧臘腸超越傳統亞裔烹飪，不僅適用於亞洲菜餚，還出現在像Bon Appétit等美食網絡平台上，受到各族裔推崇，為各國菜餚增添風味，從義大利通心粉、蛋餅到豬肉卷、煎蛋等。更開發出其他臘肉、全鴨和鴨腿等產品。

他又說作為百年品牌，金然棧精選美國冰鮮肉，提供高品質腌製肉類產品，均經美國農業部(USDA) 核准的聯邦註冊肉品廠處理、製成，不添加味精。近年來，金然棧通過對工廠設施的投資與創新，展現對品質的不懈追求，獲得SQF國際安全品質食品認證，在營運的每個細節堅持，在烹飪界贏得了無數讚譽，受到華洋賣場、餐廳顧客的信任。

他介紹臘腸是源於古老美食智慧，精選優質肉品通過細膩調味和繁複工序，配合米酒、醬油、糖和香料，將肉品謹慎填入腸衣中通過風乾處理進行保存，保留臘腸豐富風味。臘腸是許多名菜不可或缺的重要原料，其香氣不僅飄散於亞洲的各個角落，包括越、星、馬、泰、菲和印尼，更透過海外華人的雙手，橫跨大洋，抵達包括美國在內的西方國家。為全球華人帶來家鄉的味道，也讓世界各地的人們感受到中國傳統美食的魅力。

金然棧的一百週年晚宴與洛杉磯的美食愛好者，共同踏上一場豐富多彩的美食之旅，呈現金然棧臘腸和其他腌製肉品的豐富傳承和多樣用途。無論是經驗豐富的廚師還是烹飪愛好者，都能從金然棧產品中找到啟發創作非凡美食的靈感。

華人 洛杉磯 義大利

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