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安鑫堂賴博士 談命理及風水

洛杉磯訊

安鑫堂中醫博士賴醫師表示，算命是一門高深學問。究竟是宿命論還是創造論，似乎莫衷一是；萬般皆是命半點不由人。賴博士精通針灸、風水、八字、紫微斗數，諮詢可先簡訊626-726-7585。

而立意上佳的「了凡四訓」中提到了命運可以改變，其實當時袁了凡寫了四訓並沒有改變其做官命的本質，只是官位不一樣而已，非王命者終究無法成為帝王。賴醫師說，但是人只要做很多善事或把生命奉獻於眾生、宗教，是有可能延壽的，但是決定權在天不由人，或是運用一些風水法門也行，依他經驗例如做生基是可以改變一些的，最多有十年左右功效而已，就如同桃子樹的本質是不會變的，可能是結實纍纍或是結果少、甚至不結果，但其本質一樣，不會從桃樹變成李子樹。

網路上或坊間傳授命理者眾多；如論命生肖的分界點在哪裡，是以交立春，還是大年初一來算，排出來的八字與紫微斗數完全不同，可能要用到星命合參。又問風水擇日、算命是以年命，還是以日元命為主；再問子時出生的人如何推算命，換日時間是晚上11點還是12點；用中原標準時間，北京時間， 還是格林威治時間，八字真正使用的是當地真太陽時。而紫微斗數不只用真太陽時還要外加北京時間，對於西半球美國出生者還要校正日光節約時間，除此之外更要調整日月的亮度才可能算得精準。再有，風水師說的北方是指星北，地理北，還是磁北， 這些都是學問。

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