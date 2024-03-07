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FDA New Dietary Ingredient - FDA 新膳食成分重要法規

洛杉磯訊

「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」FD&C 法案要求銷售含有「新膳食成分」的膳食

補充 (Dietary Supplement)的製造商和分銷商向 FDA 通報這些成分。

「新膳食成分」指 1994 年 10 月 15 日以前未在美國以膳食補充劑形式上市的膳食成分。何時必須向 FDA 通報新的膳食成分？ FD&C 法案規定，根據 FD&C 法案第 402(f) 條(21 U.S.C. 342(f))含有新膳食成分的膳食補充劑應被視為摻假，除非滿足以下兩個要求之一： 1. 膳食補充劑僅包含食品供應中作為食品用物品以未經化學改變的形式存在的膳食成分。2. 有使用歷史或其他安全證據證明膳食成分在膳食補充劑標籤中推薦或建議的條件下使用時將合理地預期是安全，並且至少在進口前或在美國國內推廣銷售前 75天完成。

如果不確定某種膳食成分是否屬於 FD&C 法案規定的新膳食成分，可以向 FDA 提交通知(PREMARKET NOTIFICATION)。 若含有新膳食成分的產品需要通報，該產品在沒有要求通報的情況下上市，則根據法律，該產品屬於摻假, 違法。

以下為幾個被認定為未申報或未被批准的新膳食成分，讓大家了解一下。 其實，這個新膳食成分法規有點繁瑣複雜。Higenamine (去甲烏頭鹼)；Sakae NAA (茶膠灌木柳)；Sildenafil (西地那非)；Sibutramine (西布曲明)；Synthetic Steroids or Steroid-like Ingredients (合成類固醇或類固醇成分)；NMN (submitted and under current FDA review) - NMN 已提交並正在接受 FDA 審核。

美國聯合諮詢服務公司華丹尼(Daniel Hue)，從事 FDA,USDA, US CUSTOMS 的諮詢多年，成功案例無數，詳情可聯絡United Consulting Services 。電話626-234-9468，[email protected] https://www.ucs.la 微訊號danielh73，地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA。

FDA

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