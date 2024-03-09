商人使徒網絡3/13免費講座 王明旭教授主講

sight 電影海報

商人使徒網絡 Ekklesia 將於3月13日中午12時，舉辦ZOOM講座，由華人 之光王明旭教授主講，分享他畢生奮鬥，研究出使用羊眼角膜植入患者的眼睛，使百萬瞎眼者重見光明。Zoom id 8214807022。

王明旭教授是哈佛,MIT雙博士， 好萊塢為其製作影片「sight」電影，將於5月24日起Memorial Day周末，在Angel Studios APP上映。探討王明旭畢生奮鬥，研究。

「sight」(www.drmingwang.com)影片講述了一位來自中國科大的留學生王明旭(愛爾美國CEO)，勤奮學習，進入了美國哈佛醫學院和麻省理工學院，在求學過程中與對華人的種族歧視 作鬥爭，刻苦鑽研，發明瞭羊膜隱形眼鏡，幫助了來自世界許多國家的孤兒重見光明，並以此見證基督信仰和科學有共同點的勵志故事。

該電影「sight」最近贏得了國際ICVM電影獎(基督教的奧斯卡獎 )最佳影片的最高獎。在這個講座中，王明旭將講解「Sight聖經研究」，科學和信仰有共同點，並介紹電影中描述的一個能幫助你保護和改進視力的眼科新發明技術。

演講見證中將討論：科學和信仰有共同點嗎？若科學和信仰形成矛盾(比如基因工程)應該怎麼解決？科學給的是工具，而信仰給的則是應該用工具去做什麼，科學解釋是什麼，而信仰回答的是為什麼，努力讀書，畢業後有了好工作，賺了錢那下一步該是做什麼呢?人生的目的最終是什麼?

商人使徒網絡 Ekklesia 是一個基督徒商人主持的公益平臺： 每週三中午舉辦Zoom會議，講師都是成功的行業專家，包括各行各業的CEO、科技專家和專業心理輔導師，他們將與你分享寶貴的見解和經驗。討論包括國家政策、經濟前景、社會問題等各種重要話題，又如最新的科技趨勢、婚姻輔導、親子教育、人際關係改進，以及教會和企業領導與管理技巧等等。提供的節目完全免費，歡迎參加聚會或觀看YouTube頻道。