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3月15至24日日本海鮮博覽會扇貝試吃、鮪魚分解秀

洛杉磯訊

日本海鮮博覽會即將於從3月15日至24日在Mitsuwa聖荷西商旗艦店舉行。其中3月16日至17日週六、日，3月23日至24日週六、日是日本北海道扇貝試吃活動。3月30日下午1時是難得一見的「鮪魚分解秀」表演，饕客們切勿錯過。

此次的日本扇貝活動中的扇貝來自日本公認品質最佳的扇貝漁場，每年冷暖流交匯帶來大量的浮游生物，優越的自然條件，形成純淨原始的海洋生態，也誕生香郁美味、營養豐富的扇貝。日本扇貝多年生長於冰寒的海水中，顆顆厚實飽滿 ‧ 絲絲甘甜鮮美，收成後急速冷凍，鎖住最鮮甜的大海滋味！

干貝屬於海八珍品之一，含有多種人體必須營養素，適合各年齡層食用，彷彿濃縮了整座海洋的營養，是能與鮑魚、海參媲美的優質食材！日本扇貝是高蛋自低脂肪的海鮮聖品，富含豐富蛋白質含量高於牛肉、雞肉、鮮蝦3倍之多。礦物質含量高於燕窩、魚翅。大量氨基酸其中谷氨酸鈉更是干貝鮮美的秘密，優質脂肪酸保護內臟 並提供人體必需脂肪酸。貝柱肉厚、甘甜飽滿、纖維分明越嚼越能品味海洋的鹽滋味。

3月30日下午1時是的「鮪魚分解秀」表演由專家級的現場黑鮪魚解體表演精湛技藝、華麗的剖魚刀工技巧。看著一整條巨大的魚被切割分成大腹肉、中腹肉等不同部位將會精彩萬分！鮪魚受到饕客歡迎，除了是肉質鮮美、口感滑膩外，更是因為營養價值高、具有多種天然功效。鮪魚富含抗發炎作用 的Omega-3脂肪酸、蛋白質、維生素E、維生素B群、鉀、鐵等營養成分，的蛋白質和維生素E也有益於維護免疫功能正常運作。脂肪低的鮪魚也富含EPA、DHA，可保護心臟及血管，預防心肌梗塞、動脈硬化、血栓，還可活化腦細胞！其中硒的成分有益於防癌、抗衰老功效，維生素A對於肌膚保健具有良好功效，而鐵質能改善貧血。

Mitsuwa Marketplace是美國最大的日本超級市場連鎖店，提供優質正宗的日本食品百貨，Mitsuwa聖荷西商旗艦店地址：675 Saratoga Ave, San Jose, CA 95129。

日本 聖荷西

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