我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Temu為打進美國市場去年砸20億在Meta登廣告

4種每月帳單 別設定自動付款

GMCC萬通 貸款  3月9日南加州優質特殊貸款計劃產品宣傳會

洛杉磯訊
圖右起，GMCC萬通貸款負責人James Jin, Kelly Ke及Chris Chen.
圖右起，GMCC萬通貸款負責人James Jin, Kelly Ke及Chris Chen.

GMCC萬通貸款(General Mortgage Capital Corporation)，南加州優質特殊貸款計劃產品宣傳會，將於3月9日 (周六)，下午2點至4點在 135 E, Live Oak Ave, Arcadia 舉辦。 報名聯絡方式[email protected] ，或電626-389-7990Tina Yuan, 626-378-8489Chris Chen,626-905-3577 Karen Liang , 909-569-2237 Kelly Ke。

GMCC萬通貸款公司是目前全美最大的貸款公司之一，直接放款Lender ，業務範圍擴展之全美48個州，擁有近600名貸款顧問。總部位於硅谷的最具規模和影響力之一的華人貸款公司。萬通貸款公司與華爾街的衆多投資銀行，房地產基金機構直接合作，擁有近百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求，數額從10萬起步，最高可達400萬，特批高達1千萬。

GMCC萬通貸款有不查報稅收入貸款計劃，還特別推出了外國人無需收入證明，下飛機入境美國，各種簽證均適用的貸款計劃。首付40%，無需信用分數，即可貸款高達200萬。

另外還有比不查收入更簡單方便的貸款計劃，非常適合目前退休或正在換工作的人士，無需收入證明。更有快速審批低利率的優惠房屋貸款。

GMCC是自行整合，自行貸款的銀行，最少金額10萬起，最高金額可貸至400萬。內部審核，放款迅速，幫助了無數的華人，實現了他們的美國夢。為了讓更多的華人貸到款，特別規劃了諸多適合華人的貸款計劃。

另外還有現金大禮，無需償還的購房計劃1萬5千元，針對特定縣州，加州共13個縣、麻塞諸薩卅4個縣符合要求，該案僅適用於購買及自住屋，不是首購者亦符合資格，詳情可與萬通貸款聯絡，免費諮詢。

更多詳情可與臨近分行聯絡，東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行電話626-671-6318，位於130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分部新址位於740 Roosevelt #100,Irvine .CA ，電話949-377-2528。聖地牙哥分行電話949-880-6066，位於5405

Morehouse Drive, STE 245, San Diego 。網址www.gmccloan.com，電郵[email protected]

貸款 華人 加州 華爾街 投資

上一則

洛縣法官角逐 莫宇澤暫列第二

下一則

饒穎凡辦選情之夜 目前暫列第三

熱門新聞

白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20

超人氣

更多 >
參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準
報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔
中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款