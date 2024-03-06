GMCC萬通 貸款  3月9日南加州優質特殊貸款計劃產品宣傳會

圖右起，GMCC萬通貸款負責人James Jin, Kelly Ke及Chris Chen.

GMCC萬通貸款 (General Mortgage Capital Corporation)，南加州 優質特殊貸款計劃產品宣傳會，將於3月9日 (周六)，下午2點至4點在 135 E, Live Oak Ave, Arcadia 舉辦。 報名聯絡方式[email protected] ，或電626-389-7990Tina Yuan, 626-378-8489Chris Chen,626-905-3577 Karen Liang , 909-569-2237 Kelly Ke。

GMCC萬通貸款公司是目前全美最大的貸款公司之一，直接放款Lender ，業務範圍擴展之全美48個州，擁有近600名貸款顧問。總部位於硅谷的最具規模和影響力之一的華人 貸款公司。萬通貸款公司與華爾街 的衆多投資 銀行，房地產基金機構直接合作，擁有近百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求，數額從10萬起步，最高可達400萬，特批高達1千萬。

GMCC萬通貸款有不查報稅收入貸款計劃，還特別推出了外國人無需收入證明，下飛機入境美國，各種簽證均適用的貸款計劃。首付40%，無需信用分數，即可貸款高達200萬。

另外還有比不查收入更簡單方便的貸款計劃，非常適合目前退休或正在換工作的人士，無需收入證明。更有快速審批低利率的優惠房屋貸款。

GMCC是自行整合，自行貸款的銀行，最少金額10萬起，最高金額可貸至400萬。內部審核，放款迅速，幫助了無數的華人，實現了他們的美國夢。為了讓更多的華人貸到款，特別規劃了諸多適合華人的貸款計劃。

另外還有現金大禮，無需償還的購房計劃1萬5千元，針對特定縣州，加州共13個縣、麻塞諸薩卅4個縣符合要求，該案僅適用於購買及自住屋，不是首購者亦符合資格，詳情可與萬通貸款聯絡，免費諮詢。

更多詳情可與臨近分行聯絡，東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行電話626-671-6318，位於130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分部新址位於740 Roosevelt #100,Irvine .CA ，電話949-377-2528。聖地牙哥分行電話949-880-6066，位於5405

Morehouse Drive, STE 245, San Diego 。網址www.gmccloan.com，電郵[email protected]。