FDA食品添加物標籤 需精準羅列

美國聯合諮詢服務公司華丹尼，從事 DA、USDA、 US CUSTOMS諮詢多年。（業者提供）

在食品標籤的實際操作過程中，如何準確無誤地羅列食品添加物，並非簡單易事，業者務必謹慎辦理。 否則，很可能因為這個不起眼的food additives，貨物被拒，過不了海關，被退關。

美國聯合諮詢服務公司華丹尼(Daniel Hue)，從事 FDA 、USDA、 US CUSTOMS 的諮詢多年，成功案例無數。他表示，「人工香料」（Artificial Flavor, Artificial Flavoring）是指任何物質，功能是給予風味，不是源自天然香料、水果或果汁、蔬菜或蔬菜汁、食用酵母、香草、樹皮， 芽、根、葉或類似的植物材料、肉、魚、家禽、蛋、乳製品或其發酵產品。

「香精」（Spice）指整個、破碎或磨碎的任何芳香植物物質，但傳統上被視為食品的物質除外，如洋蔥、大蒜和芹菜。食品中的重要作用是調味而非營養，沒有除去其中任何揮髮油或其他調味成分的任何部分。香精包括多香果、茴香、羅勒、月桂葉、香菜籽、小荳蔻、芹菜籽、山蘿蔔、肉桂、丁香、香菜、小茴香籽、蒔蘿籽、茴香籽、胡蘆巴、生薑 , 辣根、梅斯、馬鬱蘭、芥末粉、肉荳蔻、牛至、辣椒粉、歐芹、胡椒、黑胡椒；胡椒，白 胡椒。紅色；迷迭香、藏紅花、鼠尾草、鹹味、八角 、龍蒿、百里香、薑黃。 辣椒粉、薑黃和藏紅花或其他也是顏色的香料，應聲明為香精 (Spice）和色素 (Coloring) ，除非用其通用或常用名稱聲明。

「天然香料」（Natural Flavor, Natural Flavoring）指含有來自香料、水果或果汁的香料成分的精油、油樹脂、香精或萃取物、蛋白質水解物、蒸餾物或任何烘烤、加熱或酵素解的產物 , 蔬菜或蔬菜汁、食用酵母、草本植物、樹皮、芽、根、葉或類似植物材料、肉、海鮮、家禽、蛋、乳製品或其發酵產品，在食品中的重要功能是調味而不是營養 。

「人工色素」（Artificial Color, Artificial Coloring）指顏色添加劑。標籤上標示食品中使用的特定人工色素，以確保色素添加劑的安全使用條件。

「化學防腐劑」（Preservative）是指添加到食品中能夠防止或延緩其變質的任何化學品，但不包括食鹽、糖、醋、香料或從香料中提取的油、直接添加到食品中的物質。

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