美國帝豪 引進上海經典老牌子-喬家栅

血糯米糕

【洛杉磯 訊】喬家栅，它是上海人心目中響噹噹的經典老牌子。「美國帝豪」引入上海老字號品牌喬家栅進入北美市場。他們的產品包括條頭糕、定勝糕、松糕、糖年糕、血糯米糕、玫瑰赤豆糕、金糰、雙釀糰、小米糕、豆沙方糕、崇明糕等。

喬家栅是馳名的中華老字號品牌，久盛不衰，聞名滬上。人們大凡做壽、過生日、喬遷都要選購喬家栅的壽桃壽糕，逢年過節也忘不了喬家栅。如春節的八寶飯、松糕、桂花糖年糕，元宵節的湯團，清明節的青團，端午節 的粽子，重陽節的重陽糕等。

喬家栅，源於上海，自1909年創立以來，一直是上海人民記憶中的味道，從南市喬家路的小店到如今享譽中外的老字號，喬家栅見證了上海的風雲變幻，也承載了無數老上海人的記憶。

喬家栅創領品質114年，尤以經營四季傳統糕餅著稱，月餅皮薄餡靚、粽子軟糯鮮美，名點美食，味傳南國。

在喬家栅，每一款產品都是對傳統工藝的傳承與發揚，糯米、豆沙、黑芝麻，這些看似普通的食材，在喬家栅卻能夠散發出不一樣的光彩，古法工藝，炮製地道老上海的味道，傳承與創新並重。

喬家栅血糯米糕在口中輕輕融化，柔韌又勁道，香軟微甜，細膩中帶著些許顆粒感，每一口都能品嘗到那舊街窄巷中濃郁而古樸的美味。

說到雙釀糰，那可是喬家栅的招牌之一，以糯米為糕粉，一個糰子裡包有豆沙和黑芝麻兩種餡料，層次分明，口感豐富。甜甜的豆沙、香香的芝麻，軟糯皮子再點綴上些許椰絲，仿佛將老上海的溫柔都包裹其中。

手作崇明糕始於清同治年間，承江南古雅之味，糯米和白米在蒸煮過程中相互融合，釋放出一種自然的甜香，糕中還添加了紅棗、核桃 仁等輔料，與糯米的甜香相互映襯。都是正宗的老上海味道。

美國帝豪是位於洛杉磯的進出口貿易公司，是美國知名的食品進口和批發商，同時也是中國駐洛杉磯總領事館和多家商業團體的指定供應商，2024將给在美僑社帶來更多的家鄉美味。欲了解更多有關團體零售和批發訂購詳情，可去電聯繫626-203-7224。