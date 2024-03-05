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房產經紀Gloria蕭 談申請加州夢共享貸款

洛杉磯訊

洛杉磯房產經紀人Gloria蕭蘭表示，今年加州全民夢想計劃，將在4月份再次開展，去年加州夢共享貸款計劃，在短短11天內3億元資金全被申領完畢，可見大家對買房的熱情還是很高。

Re/Max Elite Realty房產經紀人Gloria蕭說，去年的計劃資金幫助了大約2200個家庭實現了買房夢，但是在分佈上有點不均勻。只有3%的非裔家庭得到了幫助，而白人、西裔和亞裔分別佔了35%、33%和19%。今年，為了幫助更多人實現買房夢，將採取抽籤的方式進行。

蕭蘭表示，在今年，加州住房金融局打算放出2.5億美元，預計幫助1600到2000個家庭實現買房夢想； 今年的規則有點變化。首先，申請者必須是加州的居民，無論是公民、綠卡還是合法居住的外國人都行。而且，至少得有一個人是第一代購房者，也就是說他們的父母在美國是沒有房子的。收入方面，今年的門檻比去年低，只超過45%。 想申請的話，第一步得找一個CalHFA認可的機構拿到預批准，然需達到地區中位數的120%。信用分數得680以上，債務收入比也有要求，不能超過45%。 想申請的話，第一步得找一個CalHFA認可的機構拿到預批准。然後呢，你還得上五到六小時的購房課程，還有一小時講解共享貸款的課程。都學完了之後，就可以在calhfadreamforall.com上註冊啦；被選上的申請者有90天的時間去找心儀的房子。

 對於這個計劃住房金融局給出兩個例子：第一個，如果你的收入是中等水平，政府會提供20%的購房貸款。比如你買了個60萬的房，十年後賣70萬，那你除了得還那12萬的貸款，還得加上2萬的增值部分。第二個例子，如果你的收入比地區中等收入低80%，賣房時只需多還15%的增值部分。 所以啊，對於想在加州買第一套房的人來說，這個計劃是個福音，所以別忘了提前準備，千萬別錯過申請的機會。

Gloria 蕭蘭聯絡電話 （626）589-3179 (中英粵語）。網址：[email protected]

加州 貸款 亞裔

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