伍佰&China Blue北美巡演 首站賭城開唱

「搖滾之神」伍佰 & China Blue第14套大型巡迴演唱會「ROCK STAR」，2024北美巡迴重磅登場。(圖片／業者提供)

「搖滾之神」伍佰 & China Blue第14套大型巡迴演唱會「ROCK STAR」，2024北美巡迴重磅登場。這是伍佰相隔9年再次踏上北美舞臺，且連續三場，橫跨東西岸大型演出，他與團隊都非常興奮。首站4月27日首站登上美國拉斯維加斯Resorts World Theatre雲頂酒店。

北美「ROCK STAR」巡迴演唱會由寬魚國際主辦，伍佰與China Blue將重新開啟你對搖滾樂的視野與認知。出道34年的伍佰，無論是浪人情歌、挪威的森林，還是淚橋、愛你一萬年、突然的自我、夢醒時分，或是因為神劇「想見你」穿越時空而來的「Last Dance」，加上新專輯「純白的起點」，每一首都是經典中的經典；伍佰自帶魔力的現場演出，更讓他全年齡圈粉無數。

伍佰 & China Blue「ROCK STAR」巡迴演唱會，已經在全球25個城市共演出47場，叫好又叫座，由於伍佰的歌在華人 世界傳唱度高，各地演出時，經典歌曲歌迷常常忘情大合唱，演唱會結束後歌迷又遲遲不肯離場，高喊「加班」，這個有趣的現場互動，成為近期伍佰演唱會的特色，更時常登上微博 熱搜。

北美樂迷期盼伍佰巡迴演唱會能開到北美東西岸，讓當地樂迷不用買機票飛到外地追伍佰，在伍佰團隊與寬魚國際籌劃主辦安排之下，9年未在美加演出的伍佰，終於在2024一圓當地樂迷心願，這次在美加連開3場，全都是指標大型場館，規模盛大，伍佰將以最原汁原味的搖滾樂，征服北美樂迷。

伍佰在Live演出所灌注的生命力超越想像，他說：「我唱的不是情歌，是人生」！對伍佰樂迷來說，他的演唱會不單是要朝聖一次的現場，更是每一次降臨都不能錯過的現場。

購票專線1-877-388-8787，購票網站AXCCOM，雲頂酒店：626-770-3000。