我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

伍佰&China Blue北美巡演 首站賭城開唱

洛杉磯訊
「搖滾之神」伍佰 & China Blue第14套大型巡迴演唱會「ROCK STAR」，2024北美巡迴重磅登場。(圖片／業者提供)
「搖滾之神」伍佰 & China Blue第14套大型巡迴演唱會「ROCK STAR」，2024北美巡迴重磅登場。(圖片／業者提供)

「搖滾之神」伍佰 & China Blue第14套大型巡迴演唱會「ROCK STAR」，2024北美巡迴重磅登場。這是伍佰相隔9年再次踏上北美舞臺，且連續三場，橫跨東西岸大型演出，他與團隊都非常興奮。首站4月27日首站登上美國拉斯維加斯Resorts World Theatre雲頂酒店。

北美「ROCK STAR」巡迴演唱會由寬魚國際主辦，伍佰與China Blue將重新開啟你對搖滾樂的視野與認知。出道34年的伍佰，無論是浪人情歌、挪威的森林，還是淚橋、愛你一萬年、突然的自我、夢醒時分，或是因為神劇「想見你」穿越時空而來的「Last Dance」，加上新專輯「純白的起點」，每一首都是經典中的經典；伍佰自帶魔力的現場演出，更讓他全年齡圈粉無數。

伍佰 & China Blue「ROCK STAR」巡迴演唱會，已經在全球25個城市共演出47場，叫好又叫座，由於伍佰的歌在華人世界傳唱度高，各地演出時，經典歌曲歌迷常常忘情大合唱，演唱會結束後歌迷又遲遲不肯離場，高喊「加班」，這個有趣的現場互動，成為近期伍佰演唱會的特色，更時常登上微博熱搜。

北美樂迷期盼伍佰巡迴演唱會能開到北美東西岸，讓當地樂迷不用買機票飛到外地追伍佰，在伍佰團隊與寬魚國際籌劃主辦安排之下，9年未在美加演出的伍佰，終於在2024一圓當地樂迷心願，這次在美加連開3場，全都是指標大型場館，規模盛大，伍佰將以最原汁原味的搖滾樂，征服北美樂迷。

伍佰在Live演出所灌注的生命力超越想像，他說：「我唱的不是情歌，是人生」！對伍佰樂迷來說，他的演唱會不單是要朝聖一次的現場，更是每一次降臨都不能錯過的現場。

購票專線1-877-388-8787，購票網站AXCCOM，雲頂酒店：626-770-3000。

華人 微博

上一則

劉龍珠指ACA7提案排華 呼籲反對

下一則

116歲 美最長壽老人去世

延伸閱讀

口碑爆棚 「沙丘2」連奪北美單日、周末票房冠軍

口碑爆棚 「沙丘2」連奪北美單日、周末票房冠軍
北美最大規模亞洲漫畫展 橙縣寶爾博物館9日登場

北美最大規模亞洲漫畫展 橙縣寶爾博物館9日登場
中爆款電影「熱辣滾燙」3月8日起在美上映

中爆款電影「熱辣滾燙」3月8日起在美上映
北美巧連智下訂遭退 台家長頭痛

北美巧連智下訂遭退 台家長頭痛
北美巧連智月刊下訂遭取消 台灣家長大喊很頭痛

北美巧連智月刊下訂遭取消 台灣家長大喊很頭痛
北美高校聯合會年會 架設校友溝通橋樑

北美高校聯合會年會 架設校友溝通橋樑

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋