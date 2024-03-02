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國泰銀行將舉辦第47屆年度慈善高爾夫球賽

LA

洛杉磯訊】國泰銀行宣佈，將於5月7日在工業市太平洋棕櫚渡假村的Industry Hills高爾夫球俱樂部，舉行第47屆年度慈善高爾夫球賽。這項在社區享有聲譽的慈善活動，將再度把高爾夫球愛好者和熱心慈善人士聚集在一起，為當地的非牟利機構籌集善款，助力社區的發展。

球賽以18洞、四人爭奪賽的形式，向各類水平的選手開放。參賽者可以選擇以個人或團隊形式報名。除球賽外，還會有激動人心的拍賣、抽獎活動，以及令人期待的午餐、晚宴和頒獎典禮。

活動所籌募到的善款將會捐贈給以下非牟利機構：亞美老人服務中心（Asian American Senior Citizens Service Center），國泰銀行基金會（Cathay Bank Foundation），華埠圖書館書友會（Friends of the Chinatown Library），角聲家庭中心恩泉輔導事工（Herald Family Center Counseling Ministry），洛杉磯國際協會（International Institute of Los Angeles），爾灣中文學校（Irvine Chinese School），No Limits for deaf children and families，太平洋診所（Pacific Clinics），台美人傳統週（Taiwanese American Heritage Week）。

國泰銀行高爾夫球賽委員會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝表示，很開心可以再度舉辦這項慈善活動，向社區獻出一份力量。通過高爾夫球這項受人們喜愛的運動，將大家凝聚在一起，為社區募款、獻愛心，並讓大家渡過有紀念意義的一天。

國泰銀行年度慈善高爾夫球賽始於1977年。四十多年來，該活動已為當地非牟利機構募得數百萬美元的善款，對社區發展產生了持久的影響。如欲報名參加比賽、或了解贊助相關詳情可瀏覽cathaybank.com/annual-charity-golf-tournament。若需進一步查詢，可電郵至[email protected]

國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生，如今在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。可瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。

洛杉磯 華埠 香港

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