HomeCo Inc美家櫥櫃 每月都有特價

無框櫥櫃

HomeCo Inc美家櫥櫃，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石枱面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，所有展示產品，現貨供應，具有競爭力的價格，不怕貨比多家，歡迎建商及居家裝修選購。

美家櫥櫃優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。每月都有驚喜特價商品推出，可至展示廳參觀選擇。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃表示將讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。有提升奢華感十足的石枱面，展示廳內也有實木櫥櫃，都是顏色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。

HomeCo Inc美家櫥櫃自2005年成立以來，專門從事櫥櫃，浴室櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。他們在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商，提供高質量的產品。

可至臨近展示廳參觀，阿罕布拉 市電話是626-943-0568，地址在616 S Marengo Ave, Alhambra, CA。Pico Rivera 電話是562-949-1970，地址在7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA。Irwindale經銷店電話是 626-343-5856，地址在16252 Arrow Hwy, Irwindale, CA。

營業時間週一至週六上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。