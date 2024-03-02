我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

HomeCo Inc美家櫥櫃 每月都有特價

【洛杉磯訊 】
無框櫥櫃
無框櫥櫃

HomeCo Inc美家櫥櫃，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石枱面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，所有展示產品，現貨供應，具有競爭力的價格，不怕貨比多家，歡迎建商及居家裝修選購。

美家櫥櫃優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。每月都有驚喜特價商品推出，可至展示廳參觀選擇。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃表示將讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。有提升奢華感十足的石枱面，展示廳內也有實木櫥櫃，都是顏色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。

HomeCo Inc美家櫥櫃自2005年成立以來，專門從事櫥櫃，浴室櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。他們在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商，提供高質量的產品。

可至臨近展示廳參觀，阿罕布拉市電話是626-943-0568，地址在616 S Marengo Ave, Alhambra, CA。Pico Rivera 電話是562-949-1970，地址在7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA。Irwindale經銷店電話是 626-343-5856，地址在16252 Arrow Hwy, Irwindale, CA。

營業時間週一至週六上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。

阿罕布拉

上一則

替代能源車難敵電動車 專家：因少政府金援

下一則

加州議員提案 K-12校園常設武裝警察

延伸閱讀

百大DJMarshmello比佛利莊園 1500萬元售出

百大DJMarshmello比佛利莊園 1500萬元售出
新州服飾店老闆 浴室偷拍員工被控罪

新州服飾店老闆 浴室偷拍員工被控罪
飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金
華人辦畫展 捐款感謝阿罕布拉市政府

華人辦畫展 捐款感謝阿罕布拉市政府
沖馬桶要不要蓋馬桶蓋？美研究發現「這1壞消息」

沖馬桶要不要蓋馬桶蓋？美研究發現「這1壞消息」
她走進男友家浴室 竟撞見男友媽幫成年兒子洗澡

她走進男友家浴室 竟撞見男友媽幫成年兒子洗澡

熱門新聞

陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年