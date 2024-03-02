我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

超矩陣帝保行動真人警衛監控 阻止犯罪

【洛杉磯訊】

超矩陣電訊（SuperMATRIX Communication Corp）推出的「天眼計劃 」，具帝保行動真人警衛智能監控系統（見圖），超高清數位，可有效防止犯罪發生，非法入侵等目前常見的治安問題，還可助警察打擊犯罪。針對一般住宅及商業客戶有不同系統供選用，大幅降低雇用保全人員費用，有效率保障人身產業安全。

加州治安不見好轉，如安裝「帝保行動」真人警衛監控服務，30秒之內針對試圖竊盜，破壞車輛，偷觸媒轉換器，騷擾，侵入民宅或私人產業等各種犯罪事項進行監控，在一分鐘內減低90%的犯罪企圖，有效的在犯罪行為成立前，阻止它發生 。https://www.youtube.com/watch?v=6uLZLCSIPlY&ab_channel=DeepSentinel

「帝保行動」確認犯罪行為發生時立即主動報警，提供詳細資料給報案中心如嫌犯人數，嫌犯特徵，嫌犯所處位置，有無攜帶武器及種類等，是目前市場上能第一時間提供警方最完整資訊的保安服務，且該類型報案屬於目擊犯罪發生，因此警方出警及到達現場都是最迅速的。

「帝保行動」60天雲端儲存檔案，郵件包裹遞送通知，可隨時暫停警衛保全監控服務，使用者可自行啟動攝像頭警笛及雙向通話等多用途，最重要的是全天24小時，全年365 天服務，每一刻都不偷懶。

「帝保行動」能有效阻止擅闖私人物業、包裹偷竊、汽車盜竊、亂丟棄大型垃圾或破壞等事件。結合了最先進的 AI 技術和真人警衛，提供家庭保護和預防犯罪。警衛可以通過雙向音頻與偷竊罪犯人先進性交戰，同時在幾秒鐘內聯繫警方，「帝保行動」擁有安全攝像頭及最快的反應時間，沒有誤報。https://www.youtube.com/watch?v=vEUEEq2OBNg&ab_channel=DeepSentinel

超矩陣電訊天眼計劃成立21年，服務專業，加州執照，百萬責任勞工保險。免費估價及諮詢專線626-618-0600或簡訊626-658-8859。可上網http://supermatrixcomm.com。地址2311 Durfee Ave., El Monte CA 。

加州 雲端 保險

上一則

替代能源車難敵電動車 專家：因少政府金援

下一則

加州議員提案 K-12校園常設武裝警察

延伸閱讀

買屋不虧本 持有越長風險越低

買屋不虧本 持有越長風險越低
酒店濫收度假費 拜登籲通過預防法案

酒店濫收度假費 拜登籲通過預防法案
大學畢業生在加州 平均時薪64.04元

大學畢業生在加州 平均時薪64.04元
羅達倫參選16區聯邦眾議員 將動用更多資金 支持華人社區各項服務

羅達倫參選16區聯邦眾議員 將動用更多資金 支持華人社區各項服務
4年一次閏日優惠 Circle K汽油降40美分

4年一次閏日優惠 Circle K汽油降40美分
住家後院比大小 加州低於平均值

住家後院比大小 加州低於平均值

熱門新聞

陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年