中心健保 為銀髮族舉辦多場健康福利講座

榮獲2023年金牌選擇獎的「中心健保 」，三月份為銀髮族們舉辦多場健康福利 講座，讓需要紅藍卡的長者們暸解他們豐富的福利，歡迎報名參加，電話1-800-250-4834（TTY711）。

全美400多家健保公司中，有17家獲得年長者選擇金牌獎 ( S e n i o r Choice Gold Award )，中心健保是其中之一；一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。

中心健保聯邦醫療保險 計劃提供0元計畫月費，有0元醫生看診、0元普通藥福利、300元鏡片鏡框補助、無限次數的針灸福利。同時還提供了全面的牙科保障、每年300元的健康食品補助、每年612元-804元的隨心卡補助，為受保者提供櫃檯成藥（OTC），營養補充藥品及中草藥福利、0元普通ED藥福利；還有至少24次單程交通車接送看診或診所，可獲得420元至1440元每年B部分退費福利、每年240元-480元健身房補肋、高達100,000的海外緊急醫療保障等等。今年中心健保的「隨心卡」，增加了可在德成行及H Mart超市使用。

為了讓華裔長者暸解他們便利措施、豐富福利、和傑出服務，3月1日上午10時30分，3/6上午9時30分，3/8上午10時30分，3月13日上午9時30分，在中心健保阿罕布拉活動中心（地址在30 W. Valley Blvd., Alhambra）舉辦多場健康福利講座，歡迎參加。

對華裔長者來說，中心健保在語言溝通上沒有障礙，收到保險公司的各項通知是中文的，對英文不是那麼好的人來說，不必查字典，不必靠子女 ; 有事需要詢問時聯絡經紀人，一個電話打去客服中心，只要講中文就可以辦得通 ; 而自已平時看診的華人醫師也在名單上。

同時因旅行人不在美國時，突然發生緊急醫療事故，回到美國有中心健保的海外緊急醫療保險，高達5 萬及10 萬美元的保額可報銷 。中心健保現行的「安美計畫」及「悅享計畫 」均是受到信賴的計畫。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

中心健保在阿罕布拉市山谷大道設立服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，提供華人社區更完善和便利的醫療的服務。此中心一是提供保險諮詢，二是提供年度健康檢查，三是提供社區活動中心場地，為會員和非會員年長者量身製定活動，包括健康講座等。服務中心有多位助理醫師常駐，都會講國語、粵語和英語等多種語言，其中基礎醫療健康檢查主要是服務中心健保的會員，非會員也歡迎預約參加。

中心健保聯邦紅藍卡計劃，是由一群當地的醫生所創立，他們將會員的需要擺在首位，因此致力為多樣文化的社區提供更好的健康醫療保健方案。他們努力提供會員負擔得起的醫療保健計劃、以及高品質的多樣文化醫療保健服務。