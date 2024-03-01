速勝貸款分析 利息和房地產價格走向

速勝貸款 公司(IBIS Financial) 專精查收入貸款：包括自住房屋、投資屋，30年固定貸款，利率 低至6.125%，需提供最近兩年的稅表和最近一個月的工資單(confirming) 。 無査收入貸款：可以貸款到90％。 過橋貸款：五天放款，第一、第二順位都可（住家、商業皆可)最高70％。 商業貸款：三年，五年，七年利率低於 Prime 第一、第二順位都可以。

速勝貸款在分析 利息和房地產 價格走向時表示，商業地產有機會明後年抄底，建議有資金的準備好隨時入場、入手低價優良資產。 若想入場抄底，該公司可五天內放款，可抵押物業包括：住宅、商業地產、土地，不分地域，全美都可做。 如果上面已經有貸款，可做第二、第三順位貸款，不查信用，不做估價，多年經驗，專業服務。 有多餘資金，想賺取穩定利息的投資人，也可以做速勝貸款lender，人民幣、美金皆可。

目前30年期固定利率抵押貸款的平均利率約為6.7%，較去年10 月底的7.8% 有所下降，根據德勤金融服務業研究中心的展望報告，2024年底抵押貸款利率預計將下降至6%。2024年美國的房屋抵押貸款發放可能會出現強勁增長，住宅價格沒有下降是因為先前的貸款利率低，造成業主沒有換房或買房的意願。

速勝貸款表示，美國商業房地產行業將繼續面臨壓力，尤其會影響可能過度依賴辦公空間的區域銀行和中型銀行；銀行在進行新的商業房地產貸款和再融資時將更加謹慎。 商業房地產貸款由於是短期和浮動利率，升息後造成違約率上升，美國商業房地產貸款違約率（逾期90天以上），從2022年第四季的1.84%上升至2023年第一季3.3%。 商業不動產未來2至4年是入場的好時機。

洽詢電話手機 626-620-3818，公司626-254-7636，地址77 Las Tunas Dr. #204 Arcadia, CA 。