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亞太銀行聯合聖蓋博商會 舉辦春節酒會

洛杉磯訊
亞太銀行董事長兼總裁侯正宏(右三)，聖蓋博副市長吳程遠(John Wu)，市議員丁言愉(Tony Ding )，市議員陳履正(Eric Chan)，新任警察局長Eddie .Elizalde，商會負責人等；在慶典上祝福南加華人及在美的華人，龍年萬事安康、幸福、生意興隆。(業者提供)
亞太銀行董事長兼總裁侯正宏(右三)，聖蓋博副市長吳程遠(John Wu)，市議員丁言愉(Tony Ding )，市議員陳履正(Eric Chan)，新任警察局長Eddie .Elizalde，商會負責人等；在慶典上祝福南加華人及在美的華人，龍年萬事安康、幸福、生意興隆。(業者提供)

亞太銀行Asian Pacific National Bank，於日前在聖蓋博市總行，與聖蓋博商會聯合舉辦了「第三十四周年春節酒會」。邀請了聖蓋博商會及南加州各商界代表共襄盛舉，慶祝傳統農曆新年。

亞太銀行董事長兼總裁侯正宏(圖右三)，在慶典上祝福南加華人及在美的華人，龍年萬事安康、幸福、生意興隆。聖蓋博副市長吳程遠(John Wu)，市議員丁言愉(Tony Ding )，市議員陳履正(Eric Chan)，新任警察局長Eddie .Elizalde，商會負責人等（見圖)均與會，並公開肯定亞太銀行多年來對社區的貢獻。

晚會秉承回饋、服務社區及各族裔交流的宗旨，廣邀社區各族裔人士，政界及社區領袖，出席第三十四屆週年春節晚會，除吳程遠副市長，丁言愉市議員、陳履正市議員，Eddie .Elizalde局長之外，其他如經濟發展局、警察局、消防局等單位主管、聖蓋博市商會會長、理事們，及其他商界人士也都出席了盛會。

亞太銀行創立於1990年，自成立以來，是一直保持穩健五星級銀行榮銜的銀行之一，董事長兼總裁侯正宏是聯邦財政部任命的「少數族裔存款機構諮詢委員」，全美國共有十名銀行家獲任命，自2013年起，已連續六任，每年政府公費去華府參加二次公開會議，代表社區銀行向聯邦政府提供建言。

亞太銀行提供完整、多元、互動的財務服務，新春期間提供申請旅館，倉庫，辦公樓，公寓，商場，建築貸款及新開支票和定期存款帳戶特惠活動，也歡迎洽詢比較。

亞太銀行聖蓋博總行電話626-457-4888，地址333 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA ，羅蘭岡分行電話626-810-7081，地址1719 B, Fullerton Rd., Rowland Hts , CA (Yes 商場內)。

聖蓋博 南加 華人

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