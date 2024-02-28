南加州Harrah's除餐廳及賭場 附近多處可遊玩

Harrah's Resort Southern California

Funner是北聖地牙哥一座新命名之城，也是南加州 Harrah's Resort度假酒店所在地。

南加 州Harrah's Resort是被票選為Funner 城最棒的渡假酒店，它和Las Vegas賭城的Harrah's相同，都是隸屬於凱撒集團。要預訂住宿或了解更多資訊，可上網HarrahsSoCal.com/Chinese。

Harrah's Resort Southern California兩座酒店大樓，擁有1087間客房和豪華套房，其中有22間健康客房，配備瑜伽墊、維他命C淋浴和內置音響系統。他們的賭桌遊戲及吃角子老虎機備受顧客喜愛。

他們也擁有加州第一家的地獄廚房餐廳（Hell's Kitchen），餐廳在賭場內，有一個非常顯眼的HK Logo。該餐廳由米其林星級名廚兼電視名人戈登‧拉姆齊創辦，這裡也是迄今它最大的一家分店，將可容納332位賓客。餐廳的設計和菜單上印有標誌性的紅色和藍色火焰，直接對映了受好評的福斯電視台同名烹飪競賽系列節目。

除了餐廳及賭場外，在Funner 市附近也有許多可遊玩的地方，例如：（1）Hills Top Winery山頂酒莊。 （2）帕洛瑪天文台。 （3）帕洛瑪州立公園，佔地1862英畝，是位聖地亞哥縣北部美麗的森林和山地。 （4）野生動物園 。 （5）沃爾福德湖，它只容納當地的水，可租一條船，釣魚和沐浴陽光。 （6）堅果農場，參觀並餵養他們的驢、山羊、美洲駱等。 （7） Zip Zoom高空滑索，這是該地區的最新景點，6237呎的球場俯瞰聖路易斯伊河，可欣賞壯麗景色。 （8） 在Keys Creek薰衣草農場，享受英式下午茶。

Harrah's Resort Southern California的Spa水療中心佔地11,000呎，設有全套服務的沙龍、理髮店、鹽浴等。八家餐廳的烹飪創意豐富，從豪華餐廳到快速休閒餐廳，可任選自己喜好。 Dive泳池，包括南加州首家Swim-up Bar、一條400英呎長的Lazy River，23個cabanas小屋和8個熱水浴缸，讓不賭的人在Funner也不會感到無聊。

Harrah's 還有許多設施，如健身中心，體驗2197呎的健身場所，提供Life Fitness有氧運動、交叉訓練、力量訓練、TRX和穩定性訓練器材。 Harrah's Resort與10 JC Golf建立了合作夥伴關係，可參加課程。

南加州Harrah's地址在777 Harrah's Rincon Way, Funner, CA 92082。