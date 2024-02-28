企業人力資源部門 需深入了解勞工法重要性

在現今不斷變化的商業環境中，企業的人力資源部門扮演著至關重要的角色。其中之一是確保公司在勞工 法方面合規。儘管這項任務可能會佔用大量時間和資源，但卻是不可或缺的。

南加州 知名律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)，就企業主及企業HR人力資源部門，今年需深入了解的勞工法新規，及如何應對不斷變化的法規環境，進行講解。

人力資源合規意味著遵守所有適用的勞工法。企業規模越大，經營地區越多，必須遵守的法規就越多。面對這一挑戰，許多雇主依靠人才管理、軟件、政策培訓和工作流程來保護他們的業務。人力資源部門必須了解聯邦、州和地方各級的大量法律以及工資和工時法規，以確保企業的合規性。其中比較基本的法規包括：公平勞動標準法（FLSA）；可負擔醫療法案（ACA）；家庭和醫療休假法；民權法案第七章；職業安全與健康法（OSHA）；同工同酬法（EPA）；美國殘疾人法。

鄭律師表示，員工合規是指員工熟悉其所在行業或工作的所有法律，並知道如何以合乎道德的方式開展業務。這通常需要程序培訓和鼓勵從錯誤中學習。如果只是簡單地懲罰沒有合規會引起恐懼和焦慮，並可能導致員工掩蓋錯誤而不是報告錯誤。

由於合規需要整個組織的努力，因此人力資源部門的作用是創建誠信文化。在這方面做得好的企業通常有：持續的員工溝通和教育、倡導道德與合規的高層領導、員工舉報不道德行為的途徑、在每個組織層面公平實施的政策。

從聘用到解雇或退休，人力資源合規問題往往會出現在聘用員工的整個周期中。其中包括：歧視性招聘廣告、不恰當的面試問題、違法刑事背景調查、沒有被妥善保存的文件、遲交新員工報告、分類不當的工人、培訓或入職培訓不當、工資和稅款支付不准確、不合規的請假政策和流程、不公平的薪酬做法、醫療保險 不足、工人賠償管理不善、工作場所沖突、拖欠最後工資。

無論你是準備撰寫招聘廣告還是進行離職面試，都可以了解如何幫助避免在雇用的任何階段出現合規失誤：記錄公司政策、隨時了解法規、與員工溝通。

總之，企業HR人力資源部門需要深入了解勞工法，以確保公司合規並避免法律風險。儘管這可能需要時間和努力，但卻是維護企業聲譽和成功經營的關鍵因素。持續學習、定期審查政策、咨詢法律專業人員和保持良好的溝通都是實現這一目標的關鍵步驟。

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