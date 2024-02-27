我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

Mutual Trading 宮崎和牛廚師品嚐研討會

洛杉磯訊
Mutual Trading Co., Inc在其總部舉辦宮崎和牛廚師品嚐研討會。(業者提供)
Mutual Trading Co., Inc在其總部舉辦宮崎和牛廚師品嚐研討會。(業者提供)

Mutual Trading Co., Inc在其總部舉辦宮崎和牛廚師品嚐研討會，為專業廚師和餐廳老闆深入研究宮崎和牛的獨特及商機。研討會由公司和牛專家及來自台灣的日本酒配酒師呂佩珊（Patsy Lu)、介紹與宮崎牛最搭配的日本酒來增加食客體驗。

和牛專家Kazuma Yanagihara畢業自東京大學農畜系，他介紹日本和牛由日本獨有的四個品種組成：日本截角牛、日本棕牛、日本短角牛及其中最有代表性的日本黑牛，宮崎牛肉被歸類為日本黑牛品種。宮崎牛為日本宮崎縣飼養指定4級或5級日本黑牛品種，是日本唯一指定每隻牛的出生地、教養和血統的品牌，並根據日本獨特的品質控制，嚴格保證它們品質。

宮崎牛在日本和牛行業連續四次贏得獲最高首相獎，證明了其卓越品質。在最近的比賽中，宮崎牛因在評估脂肪品質的類別中贏得冠軍而被授予「日本最佳口味」稱號。宮崎牛具有獨特的脂肪分佈，瘦肉中分層有細細的脂肪線導致嫩而美味的肉。

相較之下美國和牛模仿日本和牛品種和繁殖方法養殖了美國和牛，儘管品質控制和生產標準很嚴格，但許多牛不是純和牛血統，因此，美國和牛和日本和牛在肉類品質上存在顯著差異，價格上美國和牛通常更便宜。在美國，和牛正除了增加對高階餐廳和牛排館的分銷並擴大向家庭進行線上銷售。因此宮崎牛的獨特性為餐廳帶來更高收益的商機。

酒試酒師呂佩珊表示，一般美國吃牛排、紅肉搭配紅酒，而宮崎牛肉的綿密脂肪分佈，紅酒反而減少口味。如果配合日本清酒反而以清酒的清爽襯托出宮崎牛肉的美味。呂佩珊表示，Mutual Trading 是日本酒在美國最大的代理商，她形容自己的職業是味覺設計師，為料理搭配相得益張的清酒為廚師精心的菜肴更加美味。有關詳情可洽Mutual Trading，電話(213) 626-9458，地址4200 Shirley Ave, El Monte, CA 。

日本

上一則

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

下一則

紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎

延伸閱讀

日本動漫「鬼滅之刃」衝上北美票房第2 只輸「雷鬼之父」

日本動漫「鬼滅之刃」衝上北美票房第2 只輸「雷鬼之父」
貓咪經濟學逐漸擴大 在日經濟效益高達2.5兆日圓 相當阪神虎奪冠29次

貓咪經濟學逐漸擴大 在日經濟效益高達2.5兆日圓 相當阪神虎奪冠29次
日本東大寺外汽車撞2人 來自台灣62歲男性頭部重創不治

日本東大寺外汽車撞2人 來自台灣62歲男性頭部重創不治
台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看
亞洲盃籃賽／日本3分差險贏中國 終結88年慘輸紀錄

亞洲盃籃賽／日本3分差險贏中國 終結88年慘輸紀錄
台積熊本廠開幕 張忠謀：AI推升巨量晶片產能

台積熊本廠開幕 張忠謀：AI推升巨量晶片產能

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡