Sierra Subaru提供租賃及貸款優惠 月底截止

2024 Subaru Forester。(業者提供)

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru，現正提供新春租賃/貸款 優惠。而目前Subaru汽車公司正舉行的Subaru A Lot To Love Event慈善活動， Sierra Subaru亦同時響應。

Subaru Share the Love Event這個慈善活動，至4月1日止。在這個活動中，Subaru會向購車客戶提供一個機會選擇一個慈善機構，Subaru會捐贈一定金額給這個慈善機構。通常，參與的慈善機構包括動物保護組織、教育機構、健康和疾病預防組織等。這個活動旨在幫助社區和社會上有需要的人們，並鼓勵社會責任感和愛心。

Sierra Subaru現正提供的新春租賃/貸款優惠內容如：新 2024 Subaru Crosstrek Premium每月279元或貸款4.9% APR；新2023 Subaru WRX每月309元或2.9%APR；新2024 Subaru Forester Sport每月309元或2.9%APR；新2024 Subaru Forester Touring每月349元或2.9%APR；新2024 Subaru Outback Limited每月359元或1.90%APR；新2023 Subaru Solterra Touring每月398元或0%APR；新2024 Subaru Ascent Limited每月429元或3.90%APR。優惠到 2月 29 日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 866-790-2728或626-375-0545，地址735 E Central Ave, Monrovia。

每輛Subaru都是由高品質零件和精密工程製造而成，堅固耐用，其可靠性和使用壽命頗具盛名，並贏得了汽車專家的讚譽。2024年款Subaru Forester，標配對稱式四輪驅動系統，優化雪、雨、壞路、甚至無路情況下的牽引力。

憑藉優異的平衡結構和出色性能，Forester在各種路況下都能駕馭自如。搭載最高33 MPG的燃油效率和超過540英里的行駛里程。配備高達3000磅的拖曳能力和全套安全技術，Forester結合功能性和安全性，提高了小型跨界 SUV 的水準，這不僅指功能方面，還有風格，將耐用、功能性元素與精緻的雕刻設計融合。

在安全系統方面，配置了EyeSight駕駛輔助系統，可提供自動轉向和預碰撞制動支持來幫助避免碰撞。另外倒車自動剎車，在倒車時可以自動停車以避免碰撞。每個座椅位置都有可調節高度的頭枕，並且標配環形加強車架，以提供全方位的防撞保護。

DriverFocus 還可識別多達五名不同的駕駛員並記住他們的偏好，包括座椅位置、氣溫設定和車外後視鏡位置，增加了便利性。

高達 74.2 立方英尺的貨物空間，超寬後門輕鬆裝載和卸載大型物品。即使你的手被佔用，也可以打開和關閉電動後門，而且只需按一個按鈕即可打開、關閉和鎖定整個車輛。Forester 只需調整 60/40 可折疊放平的後座椅，即可容納下較長的物品。