我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

Sierra Subaru提供租賃及貸款優惠 月底截止

洛杉磯訊
2024 Subaru Forester。(業者提供)
2024 Subaru Forester。(業者提供)

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru，現正提供新春租賃/貸款優惠。而目前Subaru汽車公司正舉行的Subaru A Lot To Love Event慈善活動， Sierra Subaru亦同時響應。

Subaru Share the Love Event這個慈善活動，至4月1日止。在這個活動中，Subaru會向購車客戶提供一個機會選擇一個慈善機構，Subaru會捐贈一定金額給這個慈善機構。通常，參與的慈善機構包括動物保護組織、教育機構、健康和疾病預防組織等。這個活動旨在幫助社區和社會上有需要的人們，並鼓勵社會責任感和愛心。

Sierra Subaru現正提供的新春租賃/貸款優惠內容如：新 2024 Subaru Crosstrek Premium每月279元或貸款4.9% APR；新2023 Subaru WRX每月309元或2.9%APR；新2024 Subaru Forester Sport每月309元或2.9%APR；新2024 Subaru Forester Touring每月349元或2.9%APR；新2024 Subaru Outback Limited每月359元或1.90%APR；新2023 Subaru Solterra Touring每月398元或0%APR；新2024 Subaru Ascent Limited每月429元或3.90%APR。優惠到 2月 29 日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 866-790-2728或626-375-0545，地址735 E Central Ave, Monrovia。

每輛Subaru都是由高品質零件和精密工程製造而成，堅固耐用，其可靠性和使用壽命頗具盛名，並贏得了汽車專家的讚譽。2024年款Subaru Forester，標配對稱式四輪驅動系統，優化雪、雨、壞路、甚至無路情況下的牽引力。

憑藉優異的平衡結構和出色性能，Forester在各種路況下都能駕馭自如。搭載最高33 MPG的燃油效率和超過540英里的行駛里程。配備高達3000磅的拖曳能力和全套安全技術，Forester結合功能性和安全性，提高了小型跨界 SUV 的水準，這不僅指功能方面，還有風格，將耐用、功能性元素與精緻的雕刻設計融合。

在安全系統方面，配置了EyeSight駕駛輔助系統，可提供自動轉向和預碰撞制動支持來幫助避免碰撞。另外倒車自動剎車，在倒車時可以自動停車以避免碰撞。每個座椅位置都有可調節高度的頭枕，並且標配環形加強車架，以提供全方位的防撞保護。

DriverFocus 還可識別多達五名不同的駕駛員並記住他們的偏好，包括座椅位置、氣溫設定和車外後視鏡位置，增加了便利性。

高達 74.2 立方英尺的貨物空間，超寬後門輕鬆裝載和卸載大型物品。即使你的手被佔用，也可以打開和關閉電動後門，而且只需按一個按鈕即可打開、關閉和鎖定整個車輛。Forester 只需調整 60/40 可折疊放平的後座椅，即可容納下較長的物品。

貸款 SUV

上一則

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

下一則

紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎

延伸閱讀

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城
多場暴風雪 總降雨量大增

多場暴風雪 總降雨量大增
冰天雪地脫光光 瑞典網友推「裸體月曆」做公益救村莊

冰天雪地脫光光 瑞典網友推「裸體月曆」做公益救村莊
遊覽太浩湖 今天出發最安全

遊覽太浩湖 今天出發最安全
Yelp2024美國百家最佳餐廳 南加8家獲網友好評

Yelp2024美國百家最佳餐廳 南加8家獲網友好評
Yelp年度百佳餐廳公布 南加8家入選

Yelp年度百佳餐廳公布 南加8家入選

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡