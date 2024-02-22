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亞太銀行聯合聖蓋博商會舉辦「第三十四周年春節酒會」

洛杉磯訊
亞太銀行CEO John Hou(右三)，聖蓋博市副市長吳程遠，市議員丁言愉，警察局長，商會負責人等
亞太銀行CEO John Hou(右三)，聖蓋博市副市長吳程遠，市議員丁言愉，警察局長，商會負責人等

亞太銀行Asian Pacific National Bank，於2月21日在聖蓋博市總行，與聖蓋博商會聯合舉辦了「第三十四周年春節酒會」。邀請了聖蓋博商會及南加州各商界精英，共襄盛舉，慶祝傳統農曆新年。亞太銀行董事長兼總裁侯正宏(見圖右3)，在慶典上祝南加華人及在美的華僑，龍年萬事安康，幸福，生意興隆。聖蓋博副市長吳程遠，市議員丁言愉，新任警察局長E.Elizalde，商會負責人等，公開肯定亞太銀行多年來對社區的貢獻。

亞太銀行董事長兼總裁侯正宏
亞太銀行董事長兼總裁侯正宏

晚會秉承回饋、服務社區及各族裔交流的宗旨，廣邀社區各族裔人士，政界及社區領袖與商業精英。出席第三十四屆週年春節晚會，聖蓋博副市長吳程遠，市議員丁言愉，新任警察局長 E.Elizalde，經濟發展局、警察局、消防局等單位主管、聖蓋博市商會會長，理事們及其他商界人士出席了該盛會。

亞太銀行CEO John Hou，聖蓋博市警察局長E.Elizalde
亞太銀行CEO John Hou，聖蓋博市警察局長E.Elizalde

亞太銀行創立於1990年，自成立以來，一直保持最穩健五星級銀行榮銜的銀行之一，董事長兼總裁侯正宏是聯邦財政部任命的「少數族裔存款機構諮詢委員」，全美國共有八名銀行家獲任命，自2013年起，每年政府公費去華府參加二至三次公開會議，代表社區向聯邦政府提供建言。

亞太銀行CEO John Hou，聖蓋博市副市長吳程遠，警察局長及商會成員
亞太銀行CEO John Hou，聖蓋博市副市長吳程遠，警察局長及商會成員

亞太銀行提供完整、多元、互動的財務服務，新春期間提供申請倉庫，辦公樓，公寓，商用地產，建築貸款及新開支票和定期存款帳戶特惠活動，也歡迎洽詢比較。

聖蓋博總行電話626-457-4888，地址333 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776，羅蘭岡分行電話626-810-7081，地址1719 B, Fullerton Rd., Rowland Hts , CA 91748(Yes 商場內)。

聖蓋博 南加 加州 貸款 支票

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