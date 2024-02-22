洛杉磯縣圖書館將於 3 月 1 日推出 CONNECT & GO 計劃 由美國救援方案資助的計劃為民眾提供免費熱點

洛杉磯 縣持續投資 於供民眾免費享用的科技以消除數位鴻溝，這項努力也體現在洛杉磯縣圖書館 即將於 3 月 1 日（星期五）在縣圖書館的所有地點推出的 Connect & Go 計劃。此後用戶將能夠隨時隨地免費連接互聯網。這項由美國救援方案（American Rescue Plan，簡稱 ARP）資助的計劃將提供 1,300 個熱點，用戶可借用六個星期，並視乎供應情況最多續借三次。

洛杉磯縣圖書館主任 Skye Patrick 表示：「我們很高興能推出 Connect & Go 計劃，作為我們承諾的一部分，以提供支持個人發展和成長的資源，消除障礙，釋放機會。圖書館將繼續為消除數位鴻溝作出貢獻，在維護公眾獲取訊息和服務的基本權利方面發揮重要作用。」

洛杉磯縣圖書館提供多項由 ARP 資助的計劃，旨在為那些沒有資源連接互聯網的人提供訊息和通訊科技。

• 筆記本電腦和熱點借用 – 用戶可免費借用 Chromebook 和熱點套件，借用期為六星期，並視乎供應情況可續借三次。

• 駐車和連網 – 任何人只要擁有支持 Wi-Fi 的設備，就可以在洛杉磯縣圖書館內外 25 英尺範圍內（包括停車場）連接到圖書館的 Wi-Fi 網絡。無需圖書館借書證。

• Work Ready – 本計劃每週舉辦有關工作技能和職業探索的線上活動。參與者可從參與計劃之圖書館借得筆記本電腦和熱點套件，使用期為六個星期。

ISD 主任Selwyn Hollins 解釋道：「在圖書館內各處的工作站上，都能看到數位助理的身影，它們隨時準備就緒為您提供支援、數位掃盲和基本電腦協助。我們希望提高民眾的能力，特別是在服務不足的社區，並為他們提供獲得一對一幫助的途徑和機會，以滿足他們的任何需求。」

洛杉磯縣內務局（Internal Services Department，簡稱 ISD） 還通過洛杉磯縣圖書館的數位助理計劃提供支持，幫助縮小數位鴻溝。數位助理可在現場提供技術支援以及訪問線上資源和訊息方面的幫助。

關於美國救援方案

美國救援方案（American Rescue Plan）為洛杉磯縣提供了 19 億美元的資金，用於從 COVID-19 疫情 所造成的經濟影響中實現公平的經濟復甦。該恢復基金的目標是促進和簡化對最需要幫助的個人和社區的援助，特別是那些一向以來處於劣勢，並受 COVID-19 危機過度影響的社區。