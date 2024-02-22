明晰眼科 使用最新IPL / RF技術醫治乾眼症

Tina Chiou醫師使用Envision IPLRF乾眼技術，治療乾眼患者

明晰眼科(Clarity Advanced Optometry )，專精IPL/RF 乾眼症治療，近視矯正，驗光，青光眼白內障等檢查及治療。

Tina Chiou 醫師在台灣長大，在美國完成大學和驗光等學業。 她能說流利的普通話和英語，曾任La Jolla退伍軍人醫院保健住院醫師；紐約州 立大學視光學院視光學博士；加州大學 戴維斯分校學士學位。

Tina Chiou 醫師是洛杉磯地區為數不多使用Envision IPL/RF乾眼技術，治療乾眼患者的眼科醫生之一。 她很高興能為乾眼症患者提供非侵入性、無藥物且持久的解決方案。Tina Chiou 醫師也熱衷於近視治療，她使用 Ortho-K、MiSight 隱形眼鏡或阿托品療法治療年輕患者，以減緩近視的進展，也是一名經驗豐富的驗光師，提供最高水準的眼科護理，治療青光眼以及與糖尿病和高血壓相關的眼部併發症。

Tina Chiou醫師專精乾眼症治療

Tina Chiou 醫師表示，「 乾眼症」就是眼睛淚液分泌量不足，無法適當的保持眼球表面的濕潤。一直盯著玩手機，打電腦，看電視，電腦等眨眼次數少，長時間在密封的工作環境工作等，自體免疫疾病造成淚腺發炎、自律神經失調、長期用眼藥水不當，年長者淚腺功能降低等很多原因。

Forma-I 利用雙極射頻 (RF) 技術專門針對 MGD 引起的乾眼症症狀。采用瞼板腺安全加熱，輕輕「融化」奶油狀物質，幫助釋放殘留的油脂。刺激膠原蛋白的產生，熱刺激可以促進膠原蛋白的產生，吸引白血球和幹細胞到該區域，對眼周細紋有抗皺作用，打開阻塞的瞼板腺，可改善淚液的產生和分泌。

Lumecca-I IPL與傳統 IPL 不同，因其高強度光而脫穎而出。這種增強的光線可以更深入地滲透到皮膚層，從而有效治療發炎、眼部紅斑痤瘡和蠕形蟎蟲感染引起的乾眼症，療程短，由於其強度較高，與傳統IPL相比改善更快，患者可以享受更短的恢復時間。由於採用了先進的冷卻技術，患者在治療過程中幾乎感覺不到疼痛。

一次 Lumecca-I 療程即可顯著改善，治療後四到六週即可看到最佳效果。 根據特定問題，可能會建議一系列間隔四到六週的療程。 治療通常持續15至30分鐘，決於目標區域和病情的嚴重程度。

透過解決乾眼和發炎的根本原因，InMode的EnVision為患者提供持久緩解和改善生活品質的機會。 讓患者不再依賴潤濕滴劑，即使在一天結束時，眼睛也會感覺清爽。

歡迎至 Clarity Advanced Optometry 體驗乾眼護理，眼睛的健康和舒適是該診所首要任務。接受EyeMed 、MES 、Scan 、Blue View 、Tricare 、United Healthcare Vision。

洽詢電話626-268-3069, 一週營業七天營業，地址: 400S.Baldwin Ave, spc A2. Arcadia.CA91007

Arcadia Mall 跟 Paseo Mall LensCrafters 裡面。網址www.clarityadvancedoptometry.com