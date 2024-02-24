我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

明晰眼科 使用最新IPL/RF技術醫治乾眼症

【洛杉磯訊】

明晰眼科(Clarity Advanced Optometry )，使用最新IPL / RF技術醫治乾眼症；專精近視矯正，驗光，青光眼白內障等檢查及治療。

Tina Chiou 醫師（見圖）在台灣長大，於美國完成大學和驗光等學業。 她能說流利的普通話和英語，曾任La Jolla退伍軍人醫院保健住院醫師；紐約州立大學視光學院視光學博士。

Tina Chiou 醫師是洛杉磯為數不多使用最新Envision IPL/RF技術，治療乾眼患者的眼科醫生。 她很高興能為乾眼症患者提供非侵入性、無藥物且持久的解決方案。Tina Chiou 醫師也熱衷於近視治療，她使用 Ortho-K、MiSight 隱形眼鏡或阿托品療法治療年輕患者，以減緩近視的進展，也是一名經驗豐富的驗光師，提供高水準的眼科護理。

Tina Chiou 醫師表示，「 乾眼症」就是眼睛淚液分泌量不足，無法適當的保持眼球表面的濕潤。長時間盯著手機，電腦，電視等眨眼次數少，配戴隱形眼鏡、密封的工作環境，自體免疫疾病造成淚腺發炎、自律神經失調、長期用眼藥水不當，年長者淚腺功能降低等很多原因。

Forma-I 利用雙極射頻 (RF) 技術專門針對 MGD 引起的乾眼症症狀。採用瞼板腺安全加熱，輕輕「融化」奶油狀物質，幫助釋放殘留的油脂。熱刺激可以促進膠原蛋白的產生，吸引白血球和幹細胞到該區域，對眼周細紋有抗皺作用，打開阻塞的瞼板腺，可改善淚液的產生和分泌。

最新IPL 強脈衝光治療，因其高強度光而脫穎而出，醫治患有「瞼板腺功能障礙」乾眼症病人。增強的光線可以更深入地滲透到皮膚層，從而有效治療發炎、眼部紅斑痤瘡和蠕形蟎蟲感染引起的乾眼症，療程短，由於其強度較高，與傳統 IPL相比改善更快，患者可以享受更短的恢復時間。由於採用了先進的冷卻技術，患者在治療過程中幾乎感覺不到疼痛。

一次 IPL療程即可顯著改善，治療後四到六週即可看到最佳效果。 根據特定問題，可能會建議一系列間隔四到六週的療程。 治療通常持續15至30分鐘，取決於目標區域和病情的嚴重程度。

透過解決乾眼和發炎的根本原因，InMode 的 EnVision 為患者提供持久緩解和改善生活品質的機會。 讓患者不再依賴潤濕滴劑，即使在一天結束時，眼睛也會感覺清爽。

歡迎至Clarity Advanced Optometry 體驗乾眼護理。他們接受EyeMed 、MES 、Scan 、Blue View 、Tricare 、United Healthcare Vision。洽詢電話626-268-3069，一週七天營業，地址 400S.Baldwin Ave, spc A2. Arcadia，CA。網址www.clarityadvancedoptometry.com。

紐約州 洛杉磯

上一則

洛縣3歲男童家中死亡 上半身有割傷

下一則

CSU學生數減少 灣區三校減幅大

延伸閱讀

恩光眼科眼鏡 提供數位視網膜影像

恩光眼科眼鏡 提供數位視網膜影像
含維生素B12眼藥水能天天點？ 緩解眼睛乾澀該這樣做

含維生素B12眼藥水能天天點？ 緩解眼睛乾澀該這樣做
南加華裔教授帶學生義診 居民讚檢查「細緻全面」

南加華裔教授帶學生義診 居民讚檢查「細緻全面」
治黃斑部病變 微創手術僅半小時免住院

治黃斑部病變 微創手術僅半小時免住院
羅斯密市 免費眼科檢查 配眼鏡免花錢

羅斯密市 免費眼科檢查 配眼鏡免花錢
成年後近視度數又增加？醫警告4種潛在眼傷害

成年後近視度數又增加？醫警告4種潛在眼傷害

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選