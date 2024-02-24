停止仇恨系列報導 霸凌如何影響學生身份認同

少數族裔媒體服務中心「停止仇恨Stop the Hate」特別系列報導中，有一篇來自灣區一名11年級高中生蔣珍妮（Jeannine Chiang音譯）的，這是她為一個探討加州 霸凌與種族問題的撰稿，引起許多華裔 共鳴，是許多華裔學生在學校中會碰到的狀況，華裔家長應該關切子女在學校受到的待遇。

蔣珍妮表示，在疫後轉學到一所以白人為主的新初中時，一名同學忍著笑、跟著朋友對我說：「你是韓國人對吧？我的意思是，你看起來不太像華人 ，這可是恭維。」她很快就意識到，要融入這裡並不容易。她記得周圍的孩子們用鋒利的斜眼看著祖母送給她好運玉墜；像「功夫」之類的詞語在學校此起彼落。她感覺即使在亞裔人口佔很大比例的灣區，身為華人或即使只是看起來像華人，身上彷彿都背了個靶子。

她在舊金山郊區密爾布瑞市長大，從未覺得格格不入，儘管有幾次同學說這是美國應該說英語，但很少發生。直到她家搬到較南的地區，轉學進入一所以白人為主的新初中後，才第一次明白要融入她必須「美國化」。同學們評論她的便當通常是水餃和炒麵，提醒她是與眾不同的。她變得不自在，要求媽媽準備花生醬三明治，水果口味的含糖零食變成她的日常食物。她試圖掩蓋她成長的文化，母語變成不能公開的密碼，只能低聲說，以防被同學進一步疏遠。隱藏自己的出身，因為擔心與周圍形成強烈對比。這種掙扎變成一場默默進行的心理戰。她和大部分青少年一樣，希望能融入大家的同時試著保有自己的文化根源。她感到羞愧，覺得自己是隻變色龍，總是不斷改變來迎合周圍人的期望，無論是在家裡還是在學校。

當她和其他來自中國的高中朋友聊天時，他們也有類似故事。他們因自己的背景，或是口音，被其他學生針對。他們無法介紹其豐富的文化和經驗給其他學生，反而因此為成為被針對的目標。其實，在2023年一項研究發現，美國有20%的亞裔試圖隱藏自己的文化背景來融入他人。

美國校園霸凌現象愈來愈嚴重，20%的幼稚園到12年級學生表示至少被霸凌過一次，身份認同往往是遭到霸凌的原因，包括國籍、族裔和性別。在加州多元社區中，學校有必要鼓勵大家了解和欣賞不同的文化，創造出一個每個人都感到被接受、重視的環境，無論他們的口音或文化背景為何。

她的經驗提醒她，對抗種族主義還需要大家共同努力才有辦法消弭偏見、勇敢面對先入為主的觀念，從而創造出一種讓每個人都能充分表現出真實自我的氛圍。這也教會她把自己與人不同之處視為獨特的優點而不是缺點。透過質疑主流論述，找到同一陣線的盟友，打破因為感到被排斥而產生的禁忌。藉由共同努力創造出一個擁抱多元性的校園，一種鼓勵包容所有人的氛圍。

作者蔣珍妮沒有成為偏見的受害者，反而成為一個因擁抱個人特色進而產生力量的例子。

「停止仇恨」計畫由加州州立圖書館（California State Library）與加州亞太裔事務委員會（California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs）共同贊助。